В QGallery состоялось открытие выставки Назрин Аббасовой "В объятиях эмоций" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В QGallery состоялось открытие первой персональной выставки Назрин Аббасовой "В объятиях эмоций", сообщает Trend Life.

Выпускница бакалавриата филологического факультета Бакинского Славянского университета и магистратур факультета бизнес-администрирования Стамбульского университета Бахчешехир на протяжении четырех лет занимается изобразительным искусством, принимала участие в различных экспозициях. Творчество стало постоянным спутником жизни Назрин и она ни на минуту не сомневается: это - ее призвание. В этом ей всяческую поддержку оказывает ее учитель, талантливый художник Анар Шамси. И первая персональная выставка для нее стала воплощением ее внутреннего мира, души. Это уникальное выставочное пространство, которое перенесет вас в незабываемое эмоциональное путешествие.

"В каждой картине частичка меня, моих чувств, впечатлений, настроения, стремлений, размышлений в различные периоды жизни. Все это я постаралась воплотить на холстах, ведь эмоциональная основа, восприятие мира через чувственную сферу очень важно для полноценной жизни и развития. Людям свойственно не только воспринимать окружающий мир, но каким-либо образом воздействовать на него, испытывая радость, грусть, огорчение, счастье или воодушевление. Человеческие эмоции легко двигают чувствами, являются тем зернышком, из которого появляется нечто прекрасное", - сказала Trend Life Назрин Аббасова, которая посвятила экспозицию юбилею матери - Афаг ханум.

Выступившие на открытии проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов, доктор философии по искусствоведению Ханым Аскерова, художник Анар Шамси отметили своеобразный взгляд талантливой художницы на окружающий мир, в картинах которой различных жанров слилось и гармонично отражается вся палитра красок реальности и фантазий.

В сегодняшнем мире так много различных дел, запланированных встреч, что на простое человеческое общение иногда просто не хватает времени. А ведь понятно, что эмоциональная основа, восприятие мира через чувственную сферу – немаловажное условие для полноценной жизни. Эмоции на картинах Назрин крайне выразительны, все нереально ярко, изливается на человека прямо из полотна. Энергия творчества Назрин Аббасовой усиливается энергией движения. На эмоции, изображенные на ее картинах, рекомендуется смотреть сердцем. В Назрин Аббасовой счастья так много, что она хочет им делиться с другими, как и любой человек, занимающийся любимым делом.

Фото - Вугар Иманов