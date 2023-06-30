Baku Piano Festival – мир живописи и керамики под волшебную музыку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Международного фестиваля фортепианной музыки - Baku Piano Festival прошло арт-мероприятие, сообщает Trend Life.

Под исполнение пианиста Эльчина Мамедова участники вечера создавали свои работы на холсте и в керамике.

Команда художников НПО Arts Council Azerbaijan, в состав которой вошли Дадаш Мамедов, Эльдар Бабазаде и Камила Мурадова, провела мастер-класс для гостей мероприятия и показала как отобразить свои эмоции в объекте искусства.

Прекрасным дополнением стало участие в этом мероприятии керамистов из Центра Gilabi Ceramics, которые подарили всем волшебное настроение и возможность окунуться в мир керамики, создав и расписав свое уникальное изделие.

Мероприятие получилось ярким, участники получали удовольствие от процесса общения и создания произведений. Несмотря на то, что все рисовали схожую композицию, результат был разный и интересный. Это связано с индивидуальным восприятием и уникальной атмосферой, созданной организаторами мероприятия. Участники отметили необычный опыт и творческую атмосферу, полную положительных эмоций. Результат порадовал как организаторов, так и гостей.

Baku Piano Festival - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это, прежде всего, роскошная атмосфера, которая вдохновляет и очаровывает самых взыскательных меломанов, дарит яркие эмоции

Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, прошел с 15 по 29 июня. В фестивале приняли участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представили концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствовали созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ был представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко и даже танго. Помимо этого, для публики был организован ряд интерактивных мастер-классов и прошли Дни кино. Волшебную магию фестиваля и его гармоничную и незабываемую атмосферу импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

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