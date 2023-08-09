Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Азербайджанский национальный музей искусств начал сотрудничество с университетом в Измире

Культура Материалы 9 августа 2023 12:09 (UTC +04:00)
Азербайджанский национальный музей искусств начал сотрудничество с университетом в Измире

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей искусств начал сотрудничество с Эгейским университетом в Измире (Турция) с целью укрепления культурных связей и содействия развитию отношений между двумя странами, сообщили Trend Life в музее.

В рамках сотрудничества заведующая отделом международных связей азербайджанского музея Кенуль Рафиева посетила Измир. В ходе визита по инициативе сотрудников факультета "Изящные искусства, дизайн и архитектура" Эгейского университета состоялась встреча с заведующим Управления культуры и туризма Измира Муратом Карачантой и его заместителем Кааном Эрге.

В ходе встречи был подписан трехсторонний протокол о сотрудничестве между Азербайджанским национальным музеем искусств, Эгейским университетом и Управлением культуры и туризма Измира.

Согласно протоколу, планируется организовать выставку произведений турецкого искусства из коллекции Азербайджанского национального музея искусств в Измире, реализовать модульные программы обучения для музейных сотрудников.

Азербайджанский национальный музей искусств начал сотрудничество с университетом в Измире
Азербайджанский национальный музей искусств начал сотрудничество с университетом в Измире
Азербайджанский национальный музей искусств начал сотрудничество с университетом в Измире
Азербайджанский национальный музей искусств начал сотрудничество с университетом в Измире
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости