В Баку состоится концерт, посвященный маэстро Ниязи

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 20 августа состоится концерт, посвященный 111-летию со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося азербайджанского дирижера и композитора, маэстро Ниязи, сообщает Trend Life.

На концерте выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

Солисты программы - Фатима Джафарзаде (сопрано) и Гюльнар Гюдратли (ханенде).

В программе прозвучат всеми любимые произведения композитора.

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Отметим, что Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибейли (брата Узеира Гаджибейли - основоположника азербайджанской классической музыки). Ниязи - потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем.

В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители.

Маэстро Ниязи скончался второго августа 1984 года в Баку.