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На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)

Культура Материалы 22 августа 2023 11:18 (UTC +04:00)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На летней сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный 111-летию со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося азербайджанского дирижера и композитора, маэстро Ниязи (1912-1984), сообщает Trend Life.

Концертная программа прошла при организации министерства культуры Азербайджана.

На вечере выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. Солисты программы - Фатима Джафарзаде (сопрано) и Гюльнар Гюдратли (ханенде).

Музыкальную программу открыл "Концертный вальс" Ниязи, затем были исполнены народная песня "Qaragilə" в обработке маэстро, романс "Арзу" и симфонический мугам "Раст".

Программа была встречена слушателями с восторгом, оглушительные аплодисменты долго не стихали.

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Отметим, что Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибейли (брата Узеира Гаджибейли - основоположника азербайджанской классической музыки). Ниязи - потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем.

В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители.

Маэстро Ниязи скончался второго августа 1984 года в Баку.

На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
На летней сцене Бакинской филармонии состоялся концерт, посвященный маэстро Ниязи (ФОТО)
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