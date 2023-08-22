В Центре искусств "Хатаи" подведут итоги конкурса "Подарок природы"

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" 28 августа в 14.00 состоится открытие итоговой выставки республиканского конкурса детского рисунка "Təbiətimizin sovqatı" (Подарок природы), сообщает Trend Life.

Цель конкурса - стимулирование творчества детей и молодежи, их просвещение на темы экологии.

Тема конкурса - “Какую бы я разместил табличку об охране природы!". В проекте приняли участие около 700 человек в возрасте от 10 до 17 лет из разных уголков нашей республики, на конкурс прислано более 800 работ. Для итоговой выставки выбраны 152 работы, которые можно посмотреть по ссылке https://cloud.mail.ru/public/JPkn/ksMprBh58

Выбранные произведения необходимо представить до 25 августа в Центр искусств "Хатаи" для экспонирования на итоговой выставке. Участники будут отмечены сертификатами, а 30 лучших работ – специальными призами.

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