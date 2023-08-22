В Буэнос-Айресе представлены шедевры азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Буэнос-Айресе прошел концерт, посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и приуроченный к 30-летию создания дипломатических отношений между Аргентиной и Азербайджаном, сообщил Trend Life участник вечера, тарист Рашад Ибрагимов. Концертная программа была организована посольством Азербайджана в Аргентине при поддержке Азербайджанского государственного театра оперы и балета.

На открытии праздничного вечера посол Азербайджана в Аргентине Рамзи Теймуров подчеркнул особую роль основателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева в формировании государственности, национального духа и идеи азербайджанства, а также его мудрую политику и волю в укреплении основ независимости, реализации успешной внешней политики и признании Азербайджана надежным партнером на мировом уровне. Было отмечено, что успехи Азербайджана в политической, общественной, экономической, культурной жизни и признание его мировым сообществом как демократического и процветающего государства, связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева, а также то, что ныне этот путь развития продолжает Президент Ильхам Алиев.

Дипломат также рассказал о дружественных связях между Азербайджаном и Аргентиной, а также о имеющихся возможностях расширения этих отношений в политической, экономической, культурной и других сферах.

В продолжении, в сопровождении пианистки Саадет Исмаиловой, в исполнении директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, драматического тенора, народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова и заслуженной артистки Азербайджана Сабины Асадовой с высоким мастерством были исполнены произведения азербайджанских композиторов. Затем была представлена азербайджанская национальная музыка и мугам в исполнении Рашада Ибрагимова (тар), Мирали Сарызаде (ханенде) и Тебриза Юсубова (кяманча). Выступления азербайджанских мастеров с большим удовольствием были встречены приглашенными гостями, среди которых были представители дипломатических миссий, государственные и общественные деятели, представители различных сфер.