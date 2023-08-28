Видимо, это того стоило... - народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку прошел торжественный вечер, посвященный 70-летию видного кинорежиссёра и сценариста, народного артиста Азербайджана Вагифа Мустафаева, сообщает понедельник Trend Life.

Поздравить мастера с юбилеем пришли видные общественные деятели, известные представители культуры, искусства, литературы, коллеги, друзья, родные, а также многочисленные поклонники творческого таланта Вагифа Мустафаева.

"Признаюсь, не знал, что зрители ко мне испытывают такую любовь. Видимо, это того стоило... Стоило жить, работать, снимать фильмы... Счастлив, что ко мне проявляют столько внимания. Знаете, сегодня я понял смысл жизни - это быть нужным людям, обществу, стране, кино..." - сказал журналистам юбиляр перед началом торжественного мероприятия.

Вагиф Мустафаев родился 28 августа 1953 года в Баку. Окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии в Москве. Автор более семидесяти художественных и документальных фильмов, сюжетов сатирического киножурнала "Мозалан". Такие картины, как "Похищение жениха", "Мерзавец", "Француз", "Национальная бомба", "Все к лучшему", "Крик" и другие входят в золотой фонд национального кинематографа. Его картины удостаивались главных призов международных кинофестивалей в Болгарии, Италии, Японии, Канаде, США, России, Грузии, Турции, Германии и других странах. Особое место в творчестве Вагифа Мустафаева занимают 12 документальных фильмов, посвященных жизни и деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и удостоенных Гран-при на фестивалях.