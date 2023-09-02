Форум азербайджанского языка и литературы. Какие темы обсуждались во второй день? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце "Гюлистан" в Баку завершился второй день Форума азербайджанского языка и литературы, сообщает в субботу Trend Life.

Форум, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, при поддержке министерства науки и образования Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходит 1-3 сентября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

До начала Форума участники и гости мероприятия ознакомились с экспозицией редких изданий и рукописей из "Золотого фонда" Национальной библиотеки Азербайджана.

Второй день Форума начался с панели "Фактор литературы в развитии театра и кино: от произведения на сцену, от сцены на экран". Модератором панели выступил секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель-публицист Ильгар Фахми.

Участники данной панели - заслуженный деятель искусств, драматург, заведующий кафедрой "Киноведение и экранная драматургия" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Али Амирли, писатель Эльчин Гусейнбейли, заслуженный работник культуры, главный редактор газеты "Ədəbiyyat" (Литература) Азер Туран; писатель, член Международной гильдии писателей Варис Йолчуев; литературный критик Асад Джахангир.

Участники панели обсудили такие вопросы, как современная азербайджанская драматургия и ее проблемы, театральная и киноплатформы в азербайджанской литературе, роль СМИ в формировании читательской и зрительской культуры, проблемы языка и перевода в киноискусстве и другие темы.

В своем выступлении заслуженный деятель искусств Али Амирли отметил, что театру нужны хорошие пьесы, которые смогут заинтересовать общественность.

"Если произведение написано хорошо, то оно всегда современно. Хочу, чтобы молодое поколение драматургов привнесло в искусство новшество. Надеюсь, они найдут свой путь, свой стиль. В театре и кино необходимо уделять внимание творчеству молодых авторов", - сказал Али Амирли, добавив, что также нужно уделить внимание жанру документальной драмы.

Азербайджанский писатель Эльчин Гусейнбейли подчеркнул, что в современном мире привлечь внимание зрителя порой бывает нелегко

"В наших театрах преобладают спектакли, поставленные по классическим пьесам, и думаю, что больше должно быть современных произведений. Считаю, что экспериментальных театров, экспериментальных киностудий должно быть больше, туда необходимо привлекать молодежь", - сказал Гусейнбейли.

Эльчин Гусейнбейли также добавил, что театр, кино – это коллективная работа.

Заслуженный работник культуры, главный редактор газеты "Ədəbiyyat" (Литература) Азер Туран и литературный критик Асад Джахангир затронули тему освещения в СМИ театрального и киноискусства.

Было подчеркнуто, что театр – это зеркало жизни, общества, и те, кто пишет на эту тему, должны с любовью относиться к этому искусству.

"В театр нужно ходить, любить театр, чтобы потом писать о нем. Многие отечественные театроведы не знают историю театра. А многие пишут свои статьи, рецензии сквозь призму личных знакомств и дружбы с театральными режиссерами", - добавил Асад Джахангир.

Писатель Варис Йолчуев отметил, что в период развития информационных технологий методики донесения до читателей другие, чем были ранее.

"Чтобы привлечь зрителя в театр, кино нужно использовать современные технологии. И взгляды деятелей искусства, литераторов тоже должны меняться в соответствии с тенденциями времени", - сказал писатель.

Варис Йолчуев также добавил, что в прессе должны публиковать статьи об успехах и достижениях азербайджанских литераторов, писателей, эта информация должна быть на маншете изданий СМИ.

Вторая панель второго дня Форума прошла на тему "Пропаганда чтения среди детей и подростков. Состояние азербайджанской детской литературы".

Модератором данной панели выступила детская писательница Гюнель Аскерова.

Участники панели – заведующая отделом содержания, обучения и оценивания министерства науки и образования Азербайджана Вафа Ягубова, детский писатель, доктор филологических наук Захид Халил, поэт, заведующий отделом детской литературы Союза писателей Азербайджана Гяшям Наджафзаде, писатель, заслуженный работник культуры Рафиг Юсифоглу, детский писатель Рейхан Юсифгызы, доктор филологических наук, заведующая отделом детской литературы Института литературы имени Низами Гянджеви Эльнара Акимова, детский писатель Севиндж Нуругызы.

Участники панели обсудили такие вопросы, как современные проблемы детской литературы, образовательные реформы, необходимые для формирования культуры чтения у детей, роль родного языка и детской литературы в образовании.

В своем выступлении заведующая отделом содержания, обучения и оценивания министерства науки и образования Азербайджана Вафа Ягубова рассказала, что министерство проводит различные мероприятия, направленные на пропаганду чтения, литературы среди подрастающего поколения. Так, библиотеки обеспечиваются новыми книгами отечественных писателей и переводными изданиями, проводятся "Дни чтения", конкурсы.

"Мы должны воспользоваться возможностью телеканалов, их рейтинговых передач и пропагандировать новые книги писателей. Также мы должны проводить просветительскую работу с родителями", - сказала Вафа Ягубова.

Захид Халил, Гяшям Наджафзаде и Рафиг Юсифоглу в своих выступлениях рассказали о роли родного языка и литературы в образовательном процессе.

Было подчеркнуто, что авторы и составители учебников должны в совершенстве знать азербайджанский язык.

Детский писатель Рейхан Юсифгызы отметила, что современная детская литература осталась в стороне. "О классической литературе мы все знаем, а вот о чем современная детская литература, большая часть аудитории не знает. Детей направляют взрослые и они должны быть в курсе тенденций современной детской литературы. Книги детям покупает родитель и он должен знать содержание изданий", - сказала Юсифгызы.

В свою очередь заведующая отделом детской литературы Института литературы имени Низами Гянджеви Эльнара Акимова подчеркнула, что те, кто составляет учебники, должны быть осведомлены о современной литературе.

Писательница Севиндж Нуругызы в своем выступлении уделила внимание вопросу специфики детской литературы.

"Детская литература играет роль в формировании личности и развитии ребенка. Книги формируют мышление", - добавила она.

Открытие Форума состоялось 1 сентября в городе Шамахы, подарившем литературе и культуре Азербайджана выдающихся личностей. Работа форума продолжается 2–3 сентября в Баку во Дворце "Гюлистан".

В Форуме принимают участие известные языковеды и литературоведы, писатели и издатели. В ходе форума проводятся широкие обсуждения с участием творческой интеллигенции и научной общественности о роли азербайджанского языка и литературы в сохранении, развитии и популяризации нашей культуры, сохранении чистоты родного языка, современных литературных процессах, идеологической сущности и современных проблемах детской литературы в нашей стране, современном состоянии отечественной книжной индустрии и поддержке этой сферы государством, пропаганде чтения среди детей и подростков, литературном факторе в развитии театра и кино и др.

Мнения и предложения экспертов, озвученные на Форуме, будут обобщены и отражены в Государственной программе "Культура Азербайджана – 2040".

Фото: Сеймур Исмаилов