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Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)

Культура Материалы 2 сентября 2023 18:51 (UTC +04:00)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В связи с открытием нового, 115-го, театрального сезона народный артист Азербайджана, директор Государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Юсиф Эйвазов представил балетной труппе новоназначенного главного балетмейстера театра Руслана Пронина. Заслуженный артист России, балетмейстер-репетитор Руслан Пронин, будучи ассистентом известного хореографа Юрия Григоровича, осуществляет постановки его балетов по всему миру.

Далее Юсиф Эйвазов проинформировал коллектив о приоритетных вопросах в новом театральном сезоне, интересных проектах, премьерах, отметив, что в настоящее время заключаются контракты с зарубежными театрами.

Было отмечено, что одним из основных вопросов является организация гастролей театра, а также восстановление наших национальных и забытых опер. Коллектив должен представить эти оперы на самых знаменитых сценах мира. Так, например, жемчужину нашего национального оперного искусства – оперу "Кероглу", театр может представить в "Арена-ди-Верона" (Arena di Verona) в Италии.

Юсиф Эйвазов пожелал творческому и техническому коллективу успехов в новом театральном сезоне.

Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
Юсиф Эйвазов провел собрание с коллективом Азербайджанского театра оперы и балета – подготовка к новому сезону (ФОТО)
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