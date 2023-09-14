"Həyat, deyəsən, gözəldir" Вагифа Мустафаева в CinemaPlus: гала-вечер с режиссером и актерами

БАКУ /Trend Life/ - 20 сентября в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Ganjlik Mall, состоится гала-вечер с участием известного режиссера, народного артиста Азербайджана Вагифа Мустафаева и актеров фильма "Həyat, deyəsən, gözəldir"(Жизнь как будто хороша), сообщили Trend Life в CinemaPlus.

С 21 сентября в сети кинотеатров CinemaPlus зрители смогут посмотреть трагикомедию Вагифа Мустафаева "Həyat, deyəsən, gözəldir" на азербайджанском языке.

Картина снята по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Международная премьера фильма состоялась 4 ноября 2022 года на кинофестивале тюркского мира Korkut Ata, где Вагиф Мустафаев был удостоен награды в номинации "Лучший режиссер тюркского мира".

Автором сценария фильма является Вагиф Мустафаев. Главные роли в фильме исполнили Хикмет Рагимов, Нино Гомартели, Дмитрий Самхарадзе, Георгий Челия, Афтандил Махарадзе, Севиндж Алиева, Анаида Ростовская и другие актеры.

Фильм "Həyat, deyəsən, gözəldir" рассказывает о периоде 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель и Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

В центре сюжета два брата, попавшие в плен вместе с остальными впавшими в панику армянскими солдатами после контрнаступления азербайджанской армии. Дальнейшая судьба братьев-армян представлена в трагикомическом жанре, и это составляет основу экранного произведения.

Съемки фильма проходили в поселке Гадрут Ходжавендского района, Хызинском районе, Баку и на Абшеронском полуострове.

Билеты можно приобрести на сайте www.cinemaplus.az, в кассах кинотеатра Ganjlik Mall и через мобильное приложение CinemaPlus.