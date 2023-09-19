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Готовимся продемонстрировать только лучший результат– представительница Азербайджана на чемпионате мира по бальным танцам

Культура Материалы 19 сентября 2023 15:12 (UTC +04:00)
Готовимся продемонстрировать только лучший результат– представительница Азербайджана на чемпионате мира по бальным танцам

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовятся принять прекрасное и знаменательное мероприятие, связанное с миром бальных танцев.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала в ходе пресс-конференции участница пары от Азербайджана на чемпионате мира по бальным танцам, пятикратная чемпионка Анна Сажина.

"Мировое танцевальное сообщество с нетерпением ждет посещения прекрасного Азербайджана", - сказала Сажина.

Она отметила, что готовится, чтобы продемонстрировать на чемпионате лучший результат.

"Для нашей пары, для нашего искусства это важно. Поэтому хотелось бы показать лучшее выступление", - добавила она.

По словам Сажиной, чемпионат позволит Азербайджану еще раз продемонстрировать свое танцевальное искусство миру.

"Данное событие обещает стать праздником не только для профессиональных танцоров, но и для всех, кто ценит красоту бальных танцев", - сказала она.

Сажина добавила, что воспоминания об этом чемпионате надолго останутся в сердцах всех, кто примет участие в этом важном событии в истории бальных танцев.

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