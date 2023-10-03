Чем в Баку завершилась любовь к девушке из знатной и богатой семьи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета представил премьеру оперы "Пиковая дама", сообщили Trend Life в театре.

"Пиковая дама" - опера П.И. Чайковского в трех действиях, семи картинах. Либретто написано Модестом Чайковским по мотивам одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина.

Главные партии в постановке исполнили народные артисты Азербайджана Фидан Гаджиева, Акрам Поладов, заслуженные артисты Сабина Асадова, Фарид Алиев, Фарида Мамедова, Турал Агасиев, солисты Махир Тагизаде, Ефим Завальный и другие.

Режиссер-постановщик спектакля – главный режиссер Астраханского государственного академического театра оперы и балета Алексей Смирнов, музыкальный руководитель и дирижер – заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Сюжет оперы: Герман влюблен в Лизу - девушку из знатной и богатой семьи. Он узнает, что Лиза является невестой Елецкого. Несмотря на это, он признается Лизе в любви, и его признание пробуждает в душе девушки ответный порыв. Приятель Томский рассказывает Герману про Графиню, молва нарекла ее Пиковой дамой. В молодости Графиня страстно любила карточную игру и однажды при крупном проигрыше ей назвали три карты. Поставив на них, она выиграла три раза подряд. Тайну эту Графиня открыла уже двоим, а от третьего ей предсказана смерть.

После рассказа Германа мучает навязчивая мысль о трех картах. Ему кажется, узнай он тайну – и все преграды к счастью с Лизой будут сметены. Герман решается обратиться к Графине и просит ее открыть тайну трех карт. Герман угрожает ей пистолетом, но вдруг обнаруживает, что Графиня мертва. Мысли о мертвой старухе не покидают Германа, и перед ним возникает ее призрак, который раскрывает ему три карты: "Запомни: тройка, семерка, туз!..". Герман отправляется в игорный дом. Две карты, на которые он ставит – выигрывают. Затем Герман ставит весь свой выигрыш на третью карту. Но вместо туза в его руке – дама пик. Потрясенному Герману кажется, что он видит Графиню, она ждет его смерти. Герман умирает с мыслью о Лизе…

Постановка была встречена зрительской аудиторией с огромным воодушевлением.