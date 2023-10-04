Дуэт альта и скрипки в Баку – музыка, которая проникает в сердца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Trend Life.

Оркестр выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова.

Солистки программы - заслуженная артистка Азербайджана Рена Рагимова (альт) и Рената Абубекирова (скрипка) представили вниманию слушателей произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

Альт и скрипка звучали восхитительно. Прекрасный звук инструментов разносился над залом и проникал в сердца слушателей. Публика аплодисментами встречала каждое произведение.

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