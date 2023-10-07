Сиявуш Керими и Рамиль Гасымов представили концерт ко Дню учителя (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной консерватории прошел концерт, посвященный Дню учителя под названием "Самая высшая профессия", сообщает Trend Life.

В концертной программе в исполнении ректора консерватории, народного артиста, пианиста и композитора, профессора Сиявуша Керими и солиста Государственного театра оперы и балета, заслуженного артиста Рамиля Гасымова прозвучали произведения азербайджанских классиков, лирические и народные композиции.

"Профессия учителя – одна из самых уважаемых, почетных и ответственных. Можно сказать, что учитель создает будущее страны, так как от его труда во многом зависят знания молодого поколения, его убеждения, мировоззрение, нравственные качества. Учитель – это состояние души! Ведь педагогическая деятельность требует особого призвания, давая не только знания, но и наставляя нас на правильный путь, развивая в нас этические принципы и ценности, учит нас быть быть толерантными и уважительными к окружающим, вносит в нашу жизнь нравственные ценности, которые помогают нам стать гармоничными и ответственными членами общества", - отметил Рамиль Гасымов.