В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие III Международного кинофестиваля тюркского мира Korkut Ata (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие III Международного кинофестиваля тюркского мира Korkut Ata, организованного министерством культуры Азербайджана, Центром Гейдара Алиева, ТЮРКСОЙ, Агентством кино Азербайджанской Республики и Baku Media Center в городах Баку и Шуша 8-11 октября, сообщает Trend Life.

На открытии вечера был представлен видеоматериал об истории и сегодняшнем дне Korkut Ata. Заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров подчеркнул значимость фестиваля, который впервые проходит в Азербайджане в Год Гейдара Алиева и объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года.

"Кинофестиваль Korkut Ata отражает единство тюркского мира, направлен на пропаганду культуры, традиций и истории, национального наследия народов, кинематографических ценностей. Сегодня между тюркскими государствами налажено многогранное разноплановое сотрудничество, реализуется множество проектов, стимулирующее развитие совместного творческого пространства и создание новых платформ киносферы. Кинофестиваль также способствует воспитанию молодежи стран тюркского мира в духе патриотизма, высоких морально-нравственных и духовных ценностей. Уверен, что зрители и гости будут с большим интересом смотреть представленные картины, ощутят праздничную атмосферу кинофестиваля в нашей столице. Мы укрепим наше сотрудничество в кинематографической сфере и реализуем новые проекты", - отметил Фарид Джафаров.

Директор кинофестиваля тюркского мира Korkut Ata Ихсан Кабиль отметил, что первые два фестиваля были проведены в Стамбуле и Бурсе, став ярким событием культурной жизни тюркского мира.

"Проведение третьего фестиваля в Баку и Шуше служат нашей дальнейшей плодотворной деятельности. Наследие Коркут Ата является основой для укрепления и сбережения человеческих ценностей для будущих поколений, обеспечивая восприятие концепта добра в сегодняшней жизни через идеи, рассказы, повествования, сказки и учения, передаваемые из прошлого в настоящее, от поколения к поколению. Мы стремимся представить творческую и интеллектуальную составляющую тюркского мира и его кинематографа вниманию молодых поколений и профессионалов кино, представить наши культурные коды, что будет также способствовать укреплению и обогащению наших общих исторических, культурных и социальных ценностей посредством искусства кино", - отметил Ихсан Кабиль.

Заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Сайит Юсуф отметил, что Международной организацией тюркской культуры на протяжении многих лет уделяется особое внимание развитию киноиндустрии.

"Кино является очень важным фактором для донесения до широкой общественности ценностей народов, духовного и интеллектуального потенциала, творческой составляющей и многих аспектов посредством аудиовизуального восприятия. Укрепление единства тюркского мира и развитие сотрудничества в сфере культуры между нашими народами, создание общего аудиовизуального пространства и внесение вклада в интеграцию происходящих процессов творческой среды очень важно в современном мире. Этот фестиваль даст возможность для популяризации наших общих традиций и ценностей не только в тюркских государствах, но и во всем мире", - отметил Сайит Юсуф.

Директор Госфильмофонда, кинорежиссер Джамиль Гулиев отметил важность проведения кинофестиваля в год 125-летия азербайджанского кино.

"Азербайджанская культура богата своим сотрудничеством с деятелями тюркского мира, которые внесли свою лепту в развитие нашего национального кино. На протяжении истории актеры, режиссёры, кинематографисты тюркских стран отличались своим профессионализмом и самобытностью, важными критериями для продвижения кинематографа, тем самым внося свою роль в общую составляющую развития киноискусства тюркского мира. И нынешний фестиваль станет очередным торжеством мирового тюркского кинематографа", - отметил Джамиль Гулиев.

Далее гостям был представлен ряд фильмов кинофестиваля.

В мероприятии приняли участие известные актеры и кинематографисты тюркского мира, более 100 гостей, среди которых – заместитель министра культуры и туризма Турции Батухан Мумджу, директор Агентства кинематографии при министерстве культуры Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, председатель Союза кинематографистов Узбекистана Матякуб Матчанов, председатель правления "Государственного центра поддержки национального кино" Казахстана Курманбек Жумагали, президент "Казахфильм" Азамат Сатыбалды и другие. В фойе была представлена экспозиция, посвященная 125-летию азербайджанского кино.

В ходе фестиваля в Киноцентре "Низами" будет продемонстрировано около 40 художественных, документальных и анимационных фильмов, представленных кинематографистами из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, а также Гагаузии (Молдова), Татарстана, Алтая и Башкортостана (Россия) и представителями малочисленных тюркских народов. В рамках фестиваля будет также организована ознакомительная поездка известных кинематографистов из тюркских стран в город Шуша, объявленный ТЮРКСОЙ "Культурной столицей тюркского мира" 2023 года, а также проведены творческие встречи в Баку, обсуждены возможности реализации совместных проектов.