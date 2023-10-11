В Баку состоялся торжественный концерт, посвящённый 100-летию Расула Гамзатова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся торжественный концерт, посвящённый 100-летию видного поэта, кавалера государственных орденов и лауреата государственных премий, общественного и политического деятеля, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, сообщает Trend Life.

Зрители, среди которых были представители министерств и общественных организаций, дипмиссий, религиозных и образовательных центров, деятели культуры и науки смогли насладиться концертом и фотовыставкой, организованной в фойе центра.

На открытии было отмечено, что Расул Гамзатов человек с большой буквы, с прекрасной душой, который пронёс свой талант через большую и сложную жизнь. Творчество поэта вобрало в себя мудрость и мироощущение народов Дагестана и всего Кавказа. Его произведения, впитавшие всё ценное из жизненного опыта и духовного наследия горцев, обогатили российскую и мировую литературы. Мощная творческая энергия поэта, заложенная в его стихах, светлая лиричность и глубокая мудрость его поэзии пленяют и очаровывают с первого взгляда.



Расул Гамзатов был большим другом Азербайджана и не раз воспевал в своих стихах дружбу двух народов. Своим старшим другом и учителем он называл азербайджанского поэта, драматурга и общественного деятеля, народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. Любовь и уважение к творчеству Расула Гамзатова живёт в сердцах азербайджанцев.



В концертной программе приняли участие – народная артиста Азербайджана Людмила Духовная, солистка Дагестанской государственной филармонии имени Т. Мурадова Хиринду Султанова, солист Азербайджанского государственного театра оперы и балета Ефим Завальный, хор храма святого Архангела Михаила под руководством Кристины Эфендиевой, солисты Азербайджанского государственного академического музыкального театра Аделин Озтюрк и Фируз Маммедов, хор "SABAH qrup" Бакинской музыкальной академии (художественный руководитель и дирижёр - Дмитрий Бабаев), писательница Анара Ахундова, актеры Нигяр Бабаева, Евгений Максимов, Аиша Мухаметзянова, Злата Марина, лезгинский ансамбль песни и танца "Сувар", детская хоровая студия "Нур" (дирижёр и художественный руководитель - Мелек Велизаде), концертмейстеры Иван Чумаков, Нармин Рзаева и Айсель Алиева, лауреаты республиканских и международных конкурсов Шамс Алили, Ленай Сеидализаде, поэт Наиля Хабиб, хореограф-постановщик Айтадж Гулиева и другие. Автор, режиссёр-постановщик и ведущая концертной программы - Вяфа Мамедова-Гаврилова.

Мероприятие организованно Русским домом в Баку при поддержке Международного центра мугама и министерства культуры Республики Дагестан.