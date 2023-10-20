YARAT Shorts объединил кинорежиссеров из Азербайджана, Великобритании и Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного искусства YARAT в Баку состоялся показ короткометражных фильмов азербайджанских режиссеров в рамках проекта YARAT Shorts, сообщает Trend Life.

В первый день проекта были представлены 15 короткометражных кинолент молодых азербайджанских режиссеров.

Как рассказала Trend Life руководитель департамента по связям с общественностью Пространства современного искусства YARAT Хокума Керимова, на протяжении нескольких лет YARAT проводит открытую программу для молодых режиссеров, которые могут представить свои короткометражные фильмы широкой зрительской аудитории.

"Основные задачи проекта YARAT Shorts - создать условия для кинорежиссеров продемонстрировать свои работы. В проекте принимают участие молодые режиссеры из Азербайджана, Великобритании и Грузии. Проект проходит в течение трех дней. Отмечу, что платформа YARAT Shorts не ограничивается только кинопоказами, проект также носит просветительский характер. В ходе проекта пройдут встречи с режиссерами из Великобритании и Грузии. Это станет отличной возможностью для участников и зрителей, они смогут пообщаться с известными режиссерами, принять участие в обсуждениях, найти ответы на интересующие их вопросы", - сказала она.

Хокума Керимова подчеркнула, что в программу YARAT Shorts включены 15 короткометражных фильмов азербайджанских режиссеров, четыре киноленты авторов из Великобритании и семь работ кинематографистов из Грузии.

Также она отметила, что среди азербайджанских фильмов, включенных в программу YARAT Shorts, много работ женщин-режиссеров.

"Это случайность, но в то же время прекрасно, что мы сможем посмотреть фильмы, созданные женщинами-режиссерами", - добавила она.

Менеджер проекта, глава департамента культурных программ Пространства современного искусства YARAT Ульвия Ахундова рассказала о целях проекта.

"Конечно, нам очень хочется создать возможность для режиссеров встретиться со своими зрителями и получить от них обратную связь, потому что без этого нет роста и прогресса. Кроме того, мы хотели бы напомнить о самом формате короткометражного кино, который порой бывает несколько недооценен. Иногда его рассматривают как некий этап для режиссеров, которые находятся в начале карьерного пути. И он действительно позволяет отшлифовать навыки, многому научиться. Однако этот формат прекрасен сам по себе, ведь очень сложно уместить полноценную историю в короткий отрезок времени, но когда это получается - рождается фильм, который иногда по красоте сюжета, глубине образов ничем не уступает, а иногда и превосходит полнометражные картины. В программе YARAT Shorts мы постарались собрать именно такие фильмы, и надеемся, что после просмотра зритель с нами согласится", - сказала Ахундова.

Участница YARAT Shorts, молодой азербайджанский режиссер Тюркан Гусейн подчеркнула, что ей важно, чтобы ее фильмы увидел именно азербайджанский зритель.

"Конечно, это замечательно, что наши фильмы демонстрируются и завоевывают награды международных фестивалей, но лично мне всегда хочется, чтобы мои кинокартины вначале нравились азербайджанскому зрителю. Поэтому если есть возможность продемонстрировать фильм в нашей стране, то я всегда стараюсь ею воспользоваться. Мне нравится, когда люди смотрят, задают вопросы, высказывают свое мнение. Для меня важен контакт со зрителем. Замечательно, что в YARAT Shorts, наряду с азербайджанскими кинематографистами, участвуют режиссеры из Великобритании и Грузии - это возможность установить контакты, чтобы в будущем, может быть, появились какие-то коллаборации, ко-продакшн", - сказала она.

Перед показом кинофильмов была представлена небольшая концертная программа с участием джазовых музыкантов Сеймура Алиева (фортепиано), Пярвиза Мамедова (бас) и Джамала Байрамлы (саксофон), Гасана Билалова (ударные инструменты).

В ходе показа вниманию публики были представлены фильмы режиссеров Гулу Аскерова "Hasar" (Забор), Севиндж Гулиевой "Kuklalar" (Куклы), Гюнель Гадировой "Yoxluğun görüntüləri" (Панорама отсутствия), Тюркан Гусейн "Sonuncu foto" (Последнее фото) и "Mən hələ də səninlə danışıram" (Я все еще говорю с тобой), Азада Джалалова "Toz" (Пыль), Самеда Агаева "Salam, İsa" (Здравствуй, Иса), Масара Гасанова "Yada sal məni" (Вспоминай меня), Сянана Мортема "Anamla dəqiqələr" (Минуты с мамой), "Bir zamanlar Sumqayıtda" (Однажды в Сумгайыте) и "Bir zamanlar Masallıda" (Однажды в Масаллы), Эльнура Рзы "Sevginin kövrək metafizikası" (Хрупкая метафизика любви), Валиды Баба "Sənə nə vaxtsa demişdim?" (Я когда-то тебе говорил?), Лали Биньятовой "Mənim babam" (Мой дедушка) и Айнур Керимовой "Unudulmuş arzular" (Забытые мечты).

Для удобства зрительской аудитории показ фильмов состоял из нескольких небольших блоков, после каждого из которых объявляли короткие паузы, чтобы была возможность задать авторам вопросы и обсудить просмотренные киноленты.

Показ вызвал большой интерес у публики, зрители активно делились своим мнением и впечатлениями.

YARAT Shorts проходит 19-21 октября.