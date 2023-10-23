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Эльчин Азизов исполнил песни Муслима Магомаева на российском телеканале (ВИДЕО)

Культура Материалы 23 октября 2023 18:00 (UTC +04:00)
Эльчин Азизов исполнил песни Муслима Магомаева на российском телеканале (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов принял участие в очередном выпуске проекта "Квартирник у Маргулиса" на российском телеканале НТВ, сообщает Trend Life.

Концерт Эльчина Азизова был посвящен творчеству народного артиста СССР, легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева. В программе вечера прозвучали только его песни.

Отметим, что 25 октября исполнится 15 лет со дня смерти Муслима Магомаева.

В ходе передачи были рассказаны интересные моменты из жизни и творчества легендарного певца.

"Квартирник у Маргулиса" - это вечернее развлекательное шоу, ведущим которого является Евгений Маргулис (музыкант, певец, автор песен, бывший участник групп "Машина времени" и "Воскресение"). Передача стилизована под "квартирник". В гостях у Евгения Маргулиса бывают музыканты, певцы, актёры.

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