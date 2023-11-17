Девятилетняя Селин представляет Азербайджан на конкурсе "Наше поколение" в России – голосуем (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Девятилетняя Селин Искендерова представляет страну на международном детском конкурсе "Наше поколение", который проходит в Москве, сообщили Trend Life в пресс-службе Детского фонда Азербайджана.

Селин занимается музыкой, учится игре на фортепиано, выступает на концертах как вокалистка. Юный талант выступит с песней "Птица счастья" в первой половине финала, который пройдет 18 ноября в концертном зале "Москва", в 16:00. Эфир конкурса будет транслироваться онлайн. Авторы песни – Захра Бадалбейли и Ройя Гусейнова. Глава проекта - Захра Бадалбейли, глава делегации – Вюсал Гараев, дизайнер Самира Исмаилова, видео - Тогрул Гасанов. Амбассадором конкурса в нашей стране избрана певица Рилая. При поддержке компании AZAL делегация Азербайджана находится в Москве.

В конкурсе принимают участие Россия, Азербайджан, Бразилия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Маврикий, Монголия, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР и другие страны.

Победитель будет определен решением жюри и зрительским голосованием. Онлайн голосование на официальном сайте https://www.ourgeneration.tv/ru. Не пропустите данный момент и голосуйте за лучших, голосуйте за Селин!

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