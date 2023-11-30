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Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)

Культура Материалы 30 ноября 2023 14:10 (UTC +04:00)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Полнометражный художественный фильм "Mərmər soyuğu" (Холодный, как мрамор) удостоен трех наград 5-го Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера", сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Картина отмечена тремя наградами конкурса полнометражных фильмов, среди которых Гран–при "За глубину исследования границ греха и добродетели. За великолепный актерский ансамбль", "Лучшая мужская роль" – Гурбан Исмайлов и главный приз кинокритиков "Золотой ёж".

"Московская премьера" ведет свою историю с 2003 года. Его первым президентом был народный артист СССР Алексей Баталов. С 2019 года партнером фестиваля стал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), и кинофорум обрел международный статус. С 2021 года обновленному фестивалю оказывает поддержку Министерство культуры России.

Кинокартина "Mərmər soyuğu" (2022) является совместным производством киностудии "Азербайджанфильм", Общественного телевидения (İctimai TV), Baku Media Center и французской компании Arizona Films при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Генеральный продюсер фильма – Арзу Алиева, авторы сценария – Асиф Рустамов и Рулоф Ян Миннебо (Нидерланды), режиссер – Асиф Рустамов, операторы-постановщики – Огтай Намазов и Адиль Аббасов, художник-постановщик - Рафиг Насиров, звукорежиссер - Орхан Агаларов, продюсеры – Фариз Ахмедов, Орман Алиев, Балаш Гасымов и Гийом де Сейль, креативный продюсер – Ирада Багирзаде.

Психологическая драма. Фильм повествует об отношениях невезучего художника и его возлюбленной. Вернувшийся домой после заключения отец пытается вмешаться в жизнь сына. В главных ролях: народный артист Азербайджана Гурбан Исмаилов, актеры Эльшан Аскеров, Натаван Аббаслы.

Ранее фильм был успешно представлен на международных кинофестивалях в Эстонии, Индии, Казахстане, Франции, Болгарии, Греции, Сербии, России, Германии, отмечен премиями в различных номинациях.

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Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)
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