Азербайджанский фильм "Холодный, как мрамор" удостоен трех основных наград "Московской премьеры" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Полнометражный художественный фильм "Mərmər soyuğu" (Холодный, как мрамор) удостоен трех наград 5-го Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера", сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Картина отмечена тремя наградами конкурса полнометражных фильмов, среди которых Гран–при "За глубину исследования границ греха и добродетели. За великолепный актерский ансамбль", "Лучшая мужская роль" – Гурбан Исмайлов и главный приз кинокритиков "Золотой ёж".

"Московская премьера" ведет свою историю с 2003 года. Его первым президентом был народный артист СССР Алексей Баталов. С 2019 года партнером фестиваля стал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), и кинофорум обрел международный статус. С 2021 года обновленному фестивалю оказывает поддержку Министерство культуры России.

Кинокартина "Mərmər soyuğu" (2022) является совместным производством киностудии "Азербайджанфильм", Общественного телевидения (İctimai TV), Baku Media Center и французской компании Arizona Films при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Генеральный продюсер фильма – Арзу Алиева, авторы сценария – Асиф Рустамов и Рулоф Ян Миннебо (Нидерланды), режиссер – Асиф Рустамов, операторы-постановщики – Огтай Намазов и Адиль Аббасов, художник-постановщик - Рафиг Насиров, звукорежиссер - Орхан Агаларов, продюсеры – Фариз Ахмедов, Орман Алиев, Балаш Гасымов и Гийом де Сейль, креативный продюсер – Ирада Багирзаде.

Психологическая драма. Фильм повествует об отношениях невезучего художника и его возлюбленной. Вернувшийся домой после заключения отец пытается вмешаться в жизнь сына. В главных ролях: народный артист Азербайджана Гурбан Исмаилов, актеры Эльшан Аскеров, Натаван Аббаслы.

Ранее фильм был успешно представлен на международных кинофестивалях в Эстонии, Индии, Казахстане, Франции, Болгарии, Греции, Сербии, России, Германии, отмечен премиями в различных номинациях.

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