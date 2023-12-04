Первый вечер в рамках проекта "Гянджа и гянджинцы" был встречен с большим интересом (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, которую недавно возглавил оперный исполнитель, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов, в рамках проекта "Гянджа и гянджинцы" состоялся литературно-художественный хореографический вечер, посвященный великому поэту Низами Гянджеви, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Вначале участники мероприятия в фойе филармонии были ознакомлены с посвященной жизни и творчеству великого поэта Низами Гянджеви фотовыставкой, книгами и художественными произведениями. Среди гостей были официальные лица Исполнительной власти города Гянджи, представители культуры, творчества и молодежи.

В концертной программе были представлены театрализованное представление на темы из жизни Низами Гянджеви, романсы на слова поэта. В литературно-поэтическом хореографическом вечере приняли участие актеры Гянджинского государственного драматического театра, Камерный оркестр Гянджинской филармонии и его солисты, коллектив Государственного ансамбля песни и пляски "Гёйгель".

Первый вечер в рамках проекта "Гянджа и гянджинцы" был встречен зрителями с большим вниманием и сопровождался бурными аплодисментами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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