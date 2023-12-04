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В следующем году пройдут Дни культуры Азербайджана в Казахстане

Культура Материалы 4 декабря 2023 18:45 (UTC +04:00)
В следующем году пройдут Дни культуры Азербайджана в Казахстане

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В следующем году пройдут Дни культуры Азербайджана в Казахстане.

Как сообщает Trend Life, об этом в понедельник сказала журналистам министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

"Дружественный и информационный фон даёт возможность увидеть насколько близки взаимоотношения между нашими странами. Наши народы всегда радовались победам друг друга и сопереживали в трудных ситуациях. Сегодня наша языковая и культурная близость даёт возможность усилить созидательные действия взаимоотношений и сотрудничества во всех направлениях. Сегодня проходят Дни культуры Казахстана в Азербайджане, а в следующем году пройдут Дни культуры Азербайджана в Казахстане. Это даст новый импульс взаимоотношениям наших стран в культурно-гуманитарной сфере", - сказала министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

Напомним, что Дни культуры Казахстана в Азербайджане проходят 2-4 декабря.

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