БАКУ /Trend Life/ - В следующем году пройдут Дни культуры Азербайджана в Казахстане.

Как сообщает Trend Life, об этом в понедельник сказала журналистам министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

"Дружественный и информационный фон даёт возможность увидеть насколько близки взаимоотношения между нашими странами. Наши народы всегда радовались победам друг друга и сопереживали в трудных ситуациях. Сегодня наша языковая и культурная близость даёт возможность усилить созидательные действия взаимоотношений и сотрудничества во всех направлениях. Сегодня проходят Дни культуры Казахстана в Азербайджане, а в следующем году пройдут Дни культуры Азербайджана в Казахстане. Это даст новый импульс взаимоотношениям наших стран в культурно-гуманитарной сфере", - сказала министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

Напомним, что Дни культуры Казахстана в Азербайджане проходят 2-4 декабря.