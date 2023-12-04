В Баку отметили 100-летие Disney – от Микки-Маус до Мулана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Для многих из нас Disney - часть детства. Мы росли под мультфильмы о принцессах, взрослели на мультсериалах и переживали подростковый максимализм с фильмами на телеканале Disney. Что ж, мы повзрослели, и студия тоже! В этому году компании исполнилось 100 лет!

В честь этого события в рамках "Творческой недели", организованной Министерством культуры Азербайджана, в Киноцентре "Низами" прошел вечер, сообщает Trend Life. Мероприятие было проведено при поддержке Ассоциации анимации Азербайджана. Гостям был представлен полнометражный мультипликационный фильм "Мулан".

На открытии вечера председатель Ассоциация анимации Азербайджана Рашид Агамалиев рассказал об истории The Walt Disney Company - американской транснациональной медиакорпорации, основанной братьями Уолтером и Роем Диснеями в 1923 году как небольшая анимационная студия, в данный момент являющаяся крупнейшим в мире медиаконгломератом в сфере индустрии развлечений.

Вначале компания называлась Disney Brothers Studio, затем Walt Disney Studio и Walt Disney Productions, прежде чем в 1986 году окончательно сменила название на The Walt Disney Company.

Disney оказал огромное влияние на популярную культуру XX и XXI веков. Микки-Маус, ставший одним из первых популярных персонажей массовой мультипликации; первый коммерчески успешный в истории анимации полнометражный фильм "Белоснежка и семь гномов" и первые тематические парки, посвященные анимационным героям, - знаменитые Диснейленды. В последние два десятилетия в состав Disney вошло сразу несколько успешных киностудий, в том числе уже легендарная в мире компьютерной анимации Pixar.

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