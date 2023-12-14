Очень жаль, что мы один за другим теряем больших мастеров искусства - Нуреддин Мехтиханлы

БАКУ /Trend Life/ - Рамиз Мелик один из видных представителей азербайджанского театрального искусства.

Об этом в четверг сказал Trend Life народный артист Азербайджана Нуреддин Мехтиханлы на церемонии прощания с народным артистом, лауреатом Государственной премии, кавалером ордена "Шохрат", известным актером театра и кино Рамизом Меликом.

"Рамиз Мелик известен серьезными актерскими работами как в театре, так и в кино. Почетные звания, государственные награды он завоевал своим трудом, преданностью искусству и любимой профессии. Как жаль, что болезнь забрала его у нас. Состояние его здоровья постоянно находилось в центре внимания министерства культуры Азербайджана, коллектива Государственного академического национального драматического театра. Но есть ситуации, которые неподвластны человеку. Очень жаль, что мы один за другим теряем больших мастеров искусства, однако после них остается большая сокровищница культурного наследия", - подчеркнул Нуреддин Мехтиханлы.

Напомним, что Рамиз Мелик скончался 14 декабря на 81 году жизни. Народный артист будет похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

Рамиз Мелик (Рамиз Меликов) родился 4 августа 1943 года в Баку. В 1963 году поступил на факультет "Актер драмы и кино" Театрального института (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Учился у таких корифеев как Рза Тахмасиб, Тофиг Кязымов, Мелик Дадашов. В 1967 году был принят в труппу Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Воплотил на сцене яркие и разноплановые образы. Помимо актерской деятельности, Рамиз Мелик работал режиссером и ассистентом режиссера в нескольких спектаклях.

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