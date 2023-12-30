Новогодняя зимняя сказка в Баку - без соцсетей и мобильных телефонов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С большим интересом был встречен музыкальный спектакль Азербайджанского государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига "Зимняя сказка". Сценическая работа была подготовлена специально к зимним школьным каникулам на Новый год, сообщает Trend Life.

Первыми зрителями спектакля стали дети из семей шехидов и ветеранов Карабахской войны. Вторая премьера была представлена для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках регулярно проводимой театром социокультурной акции спектакль посмотрели около 200 детей и подростков. После спектакля детям были преподнесены праздничные подарки.

Тема новогоднего спектакля также охватывает мир современных детей. В частности, в нем затрагивается тема любви к чтению книг вместо долгих часов времяпрепровождения в соцсетях, с мобильными телефонами и онлайн-играми и т.д.

Режиссер-постановщик - Саида Хагвердиева, художник-постановщик - Игбал Алиев.

Спектакль будет представляться в сроки до 4 января.

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