Гармония и красота: как звучит клавесин в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Trend Life.

Оркестр выступил под управлением народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова, солистка программы - Ирина Мехтиева (клавесин).

В программе прозвучали произведения Арканджело Корелли, Иоганна Себастьяна Баха, Антона Веберна, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева.

Посетители концертной программы насладились гармонией и красотой прозвучавших музыкальных сочинений.

Отметим, что клавесин - клавишный струнный музыкальный инструмент с щипковым способом звукоизвлечения. Самое раннее упоминание инструмента типа клавесина фигурирует в источнике 1397 года из Падуи (Италия). Как солирующий инструмент клавесин сохранялся в обиходе до конца XVIII века. Несколько дольше он использовался для исполнения цифрованного баса, для сопровождения речитативов в операх. Во второй половине XVIII века клавесин стало вытеснять фортепиано - инструмент, который более отвечал той исполнительской и композиторской эпохе. Возрождение культуры игры на клавесине началось на рубеже XIX - XX веков, когда музыканты убедились в несоответствии тембра фортепиано для исполнения ранее написанных для клавесина произведений.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!