БАКУ /Trend Life/ - Женское сообщество "İZ Community" проведет в Баку трехдневный фестиваль "Sevginin İZi", приуроченный ко Дню всех влюблённых, сообщает Trend Life.

Отметим, что основателем и руководителем Женского сообщества "İZ Community" является Рена Наджафзаде-Сададдинова.

Фестиваль "Sevginin İZi" пройдет 10, 11 и 14 февраля в торговом центре Blue Mall. Как и на предыдущих фестивалях "İZ Community", гостей и участников мероприятия ждет насыщенная и интересная программа.

На ярмарке будет представлено 150 азербайджанских брендов – изделия ручной работы, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, продукты, сладости, сувениры и т.д..

В рамках мероприятия публика насладится зажигательной музыкальной и танцевальной программой, пройдут различные мастер-классы и выставка работ азербайджанских художниц, будет организован фудкорт.

Гостями фестиваля, организуемого Женским сообществом "İZ Community" совместно с Blue Mall, станут представители культуры и искусства, медиаперсоны, блогеры и т.д.

Вход на фестиваль свободный.

Время проведения фестиваля 10 и 11 февраля - с 12:00 до 18:00, 14 февраля - с 12:00 до 20:00.

Место проведения: Blue Mall.



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