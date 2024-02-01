Тунзаля Агаева встретилась с поклонниками своего творчества (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку во Дворце культуры поселка Мардакан состоялась встреча с популярной певицей, народной артисткой Азербайджана Тунзалей Агаевой, сообщает Trend Life.

Мероприятие народная артистка открыла исполнением песни "Sevdi can səni". Затем гости встречи были проинформированы о жизни и творческом пути исполнительницы, было рассказано об успехах и достижениях Тунзали Агаевой в искусстве.

В ходе мероприятия народная артистка исполнила песни из своего репертуара, среди них "Sevgi var", "Kaş Bakıda olaydım", "Gülbahar", "Hədiyyə", "Bu gün hər şey yaxşı olacaq", "Birdə baxım bu dünyaya". Публика встречала каждую композицию бурными аплодисментами, с удовольствием подпевала артистке.

Гостям вечера была предоставлена возможность задать вопросы любимой исполнительнице. Тунзаля Агаева тепло пообщалась с публикой, искренне отвечая на вопросы.

В заключение в сопровождении танцевального коллектива "Səma" Тунзаля Агаева исполнила песню "Mən Azərbaycanlıyam".

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