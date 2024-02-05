Наша цель - поддержка деятельности женщин-предпринимателей - Рена Наджафзаде-Сададдинова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Женское сообщество "İZ Community" 10, 11 и 14 февраля проведет в торговом центре Blue Mall в Баку фестиваль "Sevginin İZi", сообщает Trend Life.

В преддверии трехдневного фестиваля прошло мероприятие с участием деятелей культуры и искусства, блогеров, представителей СМИ, на котором была предоставлена подробная информация о фестивале "Sevginin İZi" и деятельности "İZ Community".

По словам основателя и руководителя Женского сообщества "İZ Community" Рены Наджафзаде-Сададдиновой, предстоящий фестиваль приурочен ко Дню всех влюблённых.

"В этот раз наш фестиваль пройдет в Blue Mall. Безусловно, цель предстоящего мероприятия - это поддержка женщин-предпринимателей в деятельности. Наши участницы, как всегда, порадуют гостей фестиваля своей продукцией, изделиями ручной работы.

Я выражаю признательность руководству Blue Mall за возможность провести здесь мероприятие, а также благодарность блогерам, медиа-персонам, творческим людям, которые оказывают нам поддержку. Они поддерживают "İZ Community" и тем самым женское предпринимательство", - отметила Рена Наджафзаде-Сададдинова.

Как подчеркнула основатель и руководитель Женского сообщества "İZ Community", в предстоящем фестивале примут участие 150 женщин-предпринимателей.

"В каждый фестивальный день свою продукцию будут представлять 50 женщин-предпринимателей. Также каждый день будут организовываться отдельная развлекательная программа, мастер-классы как для детей, так и для взрослых. Рекомендую гостям посещение нашего фестиваля в течение всех трех дней. Отмечу, что фестиваль, который прошел до этого, посетили более 15 тысяч гостей. В этот раз мы так же ожидаем большого количества посетителей. Гости "Sevginin İZi" смогут интересно провести время, приобрести памятные подарки, сувениры, изделия ручной работы для любимых", - добавила она.

На фестивале будет представлено 150 азербайджанских брендов – изделия ручной работы, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, продукты, сладости, сувениры и т.д..

Вход на фестиваль свободный.

Время проведения фестиваля 10 и 11 февраля - с 12:00 до 18:00, 14 февраля - с 12:00 до 20:00.

Место проведения: Blue Mall



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