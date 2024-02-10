В Баку открылся фестиваль "Sevginin İZi" – яркие знакомства и новый опыт (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Blue Mall стартовал трехдневный фестиваль "Sevginin İZi", приуроченный ко Дню всех влюблённых, сообщает Trend Life.

Организатором яркого мероприятия выступило Женское сообщество "İZ Community", основателем и руководителем которого является Рена Наджафзаде-Сададдинова.

"Сегодня мы открыли наш грандиозный трехдневный фестиваль в Blue Mall. Свою продукцию представляют более 50 женщин-предпринимательниц. Продукция у всех абсолютно разная, в каждую работу авторы вложили огромную любовь и позитив.

Отрадно, что сегодня на фестивале очень много посетителей, люди приобретают изделия, восхищаются работой, умениями, талантом женщин-предпринимательниц. Это очень большое достижение для наших участниц, потому что их труд ценится и находит положительный отклик. А для меня как для организатора фестиваля, руководителя "İZ Community" это вдвойне приятно, потому что у нашей команды есть возможность проводить такие фестивали, знакомить широкую общественность с работами наших талантливых женщин, мы рады, что и участницы, и покупатели остаются довольны.

Наш фестиваль приурочен ко Дню всех влюблённых, и я хочу пожелать всем любить и быть любимыми", - сказала Рена Наджафзаде-Сададдинова.

"Sevginin İZi" стал настоящим праздником, олицетворением дружбы, любви и таланта. Фестиваль посетило огромное количество гостей - от детей, для которых были организованы познавательные мастер-классы, до взрослых разной возрастной группы, каждый из которых смог найти на фестивале продукцию ручной работы по душе.

Участники "Sevginin İZi" отмечают, что фестиваль - это не только возможность представить ассортимент своей продукции широкой аудитории и привлечь новых клиентов, но и перспектива получить новый опыт, завязать новые знакомства и т.д.

Эллада Гусейнова представляет на фестивале керамические изделия, керамические броши и другие украшения ручной работы.

"Ранее я жила в России, там у меня студия керамики. Переехав в Баку, я не забросила свое любимое дело и стала развивать его. По образованию я художник-живописец, моя подруга-искусствовед научила меня этому ремеслу. Я во второй участвую в фестивале, организованном "İZ Community", в прошлый раз я обрела много интересных знакомств, и надеюсь, что и на "Sevginin İZi" будет много приятных встреч", - отметила она.

Афсана Шараева демонстрирует на фестивале свечи из соевого воска. "Все материалы, которые я использую - от фитиля до элементов декора - полностью органические. Также в ассортименте ароматические саше, диффузоры. Признаюсь, я совсем недавно начала свое дело, прошла специальный курс по изготовлению свечей. Рада быть участницей фестиваля, ощутить эту атмосферу", - сказала она.

Одним из гостей "Sevginin İZi" стал заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде, у которого на фестивале была особая миссия – познакомиться с юными читателями, привить детям любовь к книгам.

Вокруг стенда с книгами Бахрама Багирзаде собралось большое число детей и взрослых, которые с огромным интересом рассматривали интересные, познавательные и красочно проиллюстрированные издания.

Фестиваль поражает широким ассортиментом представленной продукции – это кулинарные изделия, косметика, бижутерия, украшения, изделия из дерева, вышивка, текстиль и т.д. Каждый посетитель фестиваля смог найти продукцию по вкусу и душе, порадовать себя и приобрести подарки ддя родных и близких.

Отметим, что фестиваль "Sevginin İZi" проходит в течение трех дней - 10, 11 и 14 февраля в торговом центре Blue Mall. Как и на предыдущих фестивалях "İZ Community", гостей и участников мероприятия ждет насыщенная и интересная программа.

В целом на ярмарке будет представлено 150 азербайджанских брендов – изделия ручной работы, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, продукты, сладости, сувениры и т.д..

В рамках мероприятия публика насладится зажигательной музыкальной и танцевальной программой, пройдут различные мастер-классы и выставка работ азербайджанских художниц, будет организован фудкорт.

Вход на фестиваль свободный.

Время проведения фестиваля 10 и 11 февраля - с 12:00 до 18:00, 14 февраля - с 12:00 до 20:00.

Место проведения: Blue Mall.

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