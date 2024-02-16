Кофе "по-марсиански" и динозавры в Баку, или в Багдаде все спокойно

БАКУ /Trend Life/ - Он выучился на биолога – и играл на бас-гитаре; он писал о Космосе – и расхаживал с первобытной дубиной посреди современного мегаполиса; он охотился на пауков – и планировал вместе с друзьями переплыть Каспий на самодельном катамаране; он снимался в кино, в том числе и в роли мертвеца – и трижды выдавал себя за другого, но без всякой корысти; он совершал прогулки с чудовищами далекого прошлого и монстрами отдаленного будущего – и вместе со школьниками спасал человечество; он умеет видеть дожди одновременно на двух планетах и пить кофе "по-марсиански"…

На такое способен лишь сангвиник. Именно так называет себя автор этой книги, азербайджанский ученый, писатель, журналист Александр Хакимов.

Все, рассказанное им в этой книге, происходило в Баку и основано на реальных событиях.

В Санкт-Петербургском издательстве "Четыре" вышла в свет новая книга известного азербайджанского писателя-фантаста и публициста Александра Хакимова под названием "В Багдаде все спокойно", которая завершает своеобразную трилогию (предыдущие книги, "Звездная ящерка" и "С днем рождения, Белый Свет!" вышли в том же издательстве в 2022 и 2023 годах соответственно), сообщает Trend Life.

Несмотря на то, что Александр Хакимов слывет фантастом, во всех трех упомянутых книгах нет ничего фантастического. Они написаны в жанре "автофикшн", рассказывают о разных интересных и удивительных событиях, происходивших в разное время с автором и его друзьями, место действия – Баку.

Книга "В Багдаде все спокойно" в данном плане не исключение. Несмотря на то, что некоторые описанные события выглядят удивительными и даже невероятными - они имели место в действительности.

Автор как бы уверяет читателя, что в Баку могло и может произойти все, что угодно, даже то, что на первый взгляд кажется невозможным. Например, приготовление кофе "по-марсиански", спасение человеческой цивилизации силами учащихся одного из бакинских лицеев или обнаружение настоящего "Затерянного мира" с динозаврами в одном из уголков современного мегаполиса.

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