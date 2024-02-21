Ферзь и пешки – криминальная история в Баку, без совести и разума… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене независимого театра M.Teatr (Mənim teatrım, создатель и художественный руководитель - режиссёр и сценарист, народный артист Азербайджана Видади Гасанов) состоялась премьера спектакля "Ферзь", сообщает Trend Life.

Автор пьесы и режиссер Севиль Гасанализаде представила детективную драму, которая перерастает в криминальный триллер. В перерывах между сценами демонстрировался снятый видеоматериал с участием героев. Среди актеров были, в том числе, профессиональные музыканты и певцы.

По сюжету, обыкновенный человек из среднего класса готов пойти на любые жертвы и преступления ради большого выигрыша. Спектакль очень оригинален по идее и жизнь представлена в нем в виде шахматной доски, игра в которой отражается реальность, в которой люди готовы на все ради легких денег и социального статуса.

С помощью шахматной аллегории, раскрывается судьба "пешек", которые участвуют в этой опасной игре, их перемещение по "полю" и исключение из партии. Сюжет также раскрывает тайны и мотивы "шахматистов", которые управляют этой игрой. Спектакль не отпускает зрителя от начала до конца, удивляя его неожиданными событиями и захватывая его эмоциями актеров.

В спектакле много моментов, когда героям предлагают сделки, от которых трудно отказаться, когда они испытывают сомнения и страх перед игрой, когда они сталкиваются с жестокостью и насилием, когда сюжет делает резкие повороты и достигает драматического пика. Герои падают на дно общества и морали...

Сможет ли кто-то из них найти в себе силы, чтобы вырваться из этого ада? Спектакль не ограничивается только игрой, а также показывает отношения между персонажами, дополнительные сюжетные линии, видеофрагменты и острую черную сатиру на современное общество, которое страдает от многих социальных проблем. Разворачивающиеся события привлекают внимание зрителя своими неожиданными сценарными ходами, динамикой на сцене и яркими визуальными кодами, заставляет задуматься о природе и ужасах неравенства, допустимости физического и психологического насилия, меняя темп рассказа от спокойного до безумного.

Особо стоит отметить актерские работы Ниджата Мамедова и Талята Гусейнова. Пешка, которая стремится стать ферзем любой ценой, и зловещий "ведущий", который наслаждается этим адом, создали яркий эмоциональный дуэт на сцене.

Спектакль "Ферзь" - это история прежде всего о том, что человек сам является самым страшным зверем. Когда человеку предлагают большой куш и полную свободу, он может превратиться в настоящего зверя без совести и разума…

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