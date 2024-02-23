В Баку день рождения Владимира Высоцкого отметили большой концертной программой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел концерт, посвященный памяти известного поэта, актёра, барда Владимира Высоцкого (25 января 1938 - 25 июля 1980), приуроченный ко дню его рождения, сообщает Trend Life.

Владимир Высоцкий - знаковая личность своего времени, поэт, актер, автор песен. Он был кумиром миллионов, до сих пор его песни знают и любят. В Баку ежегодно большой концертной программой отмечается день рождения легендарного поэта, одного из основоположников жанра авторской песни. И этот год не стал исключением. Владимир Высоцкий неоднократно бывал в Азербайджане, где снимался в фильмах и отдыхал у друзей.

Большая литературно-музыкальная программа с участием профессиональных актёров, танцоров и певцов, была организована StolitsA.rt при поддержке посольства России в Азербайджане и Русским домом в Баку.

В завораживающей камерной атмосфере звучали стихи и песни Владимира Высоцкого в далёкой от привычного формата подаче.

В концертной программе приняли участие заслуженные артисты Азербайджана Борис Графкин и Максуд Мамедов, солист Государственного академического театра оперы и балета Игорь Ядров, актёр театра О2 Евгений Максимов, эстрадные певцы Алина Литвинова и Джалал Эминли, писатель, драматург Анара Ахундова, лауреаты международных фестивалей, концертмейстер Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Лала Багирзаде, талантливые молодые музыканты Хаял Алиев, Джавид Насибли, хореограф, руководитель танцевального ансамбля "Гюлюстан" и школы Baku Tango Therapy Ленай Сеидализаде, танцоры Айлин Байрамова, Камилла Цуркан, Чичяк Аббасзаде, Надин Байрамова, начинающий артист Борис Гаврилов, а также координатор культурных проектов Русского дома Вафа Мамедова-Гаврилова.

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