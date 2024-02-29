Экспрессивный детектив в Баку - 8 Марта известные азербайджанские актрисы будут искать убийцу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Рождение спектакля – процесс длительный и трудоемкий, но вместе с тем увлекательный, загадочный, сокровенный…

Сейчас в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре полным ходом идут репетиции постановки "Восемь любящих женщин" по пьесе французского писателя Робера Тома. Премьера спектакля, которой зрители ждут с нетерпением, совсем скоро - 8 и 9 марта.

Режиссер-постановщик спектакля - Рауля Турккан, роли в постановке исполнят народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, заслуженные артисты Инна Имранова, Хаджар Агаева, Милана Соколенко, артисты театра Сабина Асим, Сяма Велиева, Самира Рустамова, Айлин Турккан, Румия Агаева, Тамилла Абуталыбова.

Пока один цех в театре занимается костюмами артистов, другой - дорабатывает последние штрихи в декорациях, третий – выстраивает свет, актеры проводят все свое время в репетиционном зале, выстраивая мизансцены, оттачивая характеры своих персонажей.

Корреспондент Trend Life посетил репетиционный процесс, поинтересовавшись у режиссера и актрис подробностями предстоящей премьеры.

По словам режиссера-постановщика спектакля "Восемь любящих женщин" Раули Турккан, о постановке спектакля по пьесе Робера Тома она думала больше года.

"Это моя первая комедия, и считаю, что это самый сложный жанр – заставить зрителя смеяться. Пьеса "8 женщин" написана автором более 60 лет назад, но она остается актуальной и на сегодняшний день. Безусловно, мне очень повезло - когда я предложила эту пьесу, руководство театра не возражало, были решены вопросы, связанные с правами на произведение.

Интересный момент, все спектакли, которые я ставила ранее, связаны с женщинами, а вот авторами пьес, на которые падает мой выбор, всегда являются мужчинами. Многие говорят, женщины лучше понимают друг друга. Однако, когда читаешь то, что пишут авторы-мужчины, понимаешь, что это не всегда так. Зачастую авторы-мужчины могут лучше раскрыть характер женщины", - отмечает режиссер.

Рассказывая об актерском составе, Рауля Турккан подчеркивает, что он "золотой".

"Мне крайне повезло - состав у нас "золотой" во главе с народной артисткой Азербайджана Людмилой Семёновной Духовной. Атмосфера на репетициях настолько превосходная, что мы даже не замечаем, как пролетает время. Для меня главное на работе, в театре - команда. И команда у нас замечательная, говорю не только об актерах, но и об ассистенте режиссера, звуко- и светооператорах, художниках по декорациям, костюмам, свету, о том, кто работает над музыкальным оформлением и т.д", - отмечает она.

С некоторыми актерами, занятыми в спектакле, Рауля Турккан впервые работает в качестве режиссера.

"В качестве хореографа я работала с народной артисткой Людмилой Духовной и заслуженной артисткой Хаджар Агаевой, а вот в качестве режиссера это мой первый опыт сотрудничества с ними. Благодарна, что они поверили мне, для режиссера это самое важное. С заслуженной артисткой Инной Имрановой и Миланой Соколенко мы выпустили не один спектакль, и имеем большой опыт совместной работы. В постановке занята и молодежь, это очень перспективные актрисы нашего театра - Сабина Асим, Сяма Велиева, Самира Рустамова, Айлин Турккан, Румия Агаева, Тамилла Абуталыбова.

В спектакле нет главной роли, нельзя сказать, что какой-то образ менее значим, а вот мужчины-актера у нас на сцене не будет. Думаю, 8 марта представители сильного пола со своими вторыми половинками придут на наш спектакль, это будет замечательный подарок для прекрасных дам", - пообещала режиссер, добавив, что весь коллектив работает от души и с огромным энтузиазмом.

Народная артистка Людмила Духовная раскрывать подробности о своем персонаже не стала, еще больше заинтриговав.

"О своей роли говорить не буду – пусть пока останется секретом (улыбается). Лучше пусть зрители приходят к нам и смотрят, и сами будут думать, вычислять, кто же убийца…

Репетиции проходят очень хорошо, рада, что нахожусь среди молодежи, они все активные, интересные, хорошо работают, и меня это стимулирует. Режиссер ставит интересный спектакль, я буду рада, если он понравится зрителю. Кстати, это моя первая работа с Раулей Турккан, и впервые я буду отмечать праздник 8 Марта на сцене, значит, это какой-то знак…" - сказала народная артистка Людмила Духовная.

Заслуженная артистка Хаджар Агаева в постановке воплотит образ Огюстин – роль характерную и интересную.

"На сцене меня привыкли видеть в амплуа трагических героинь, а здесь кардинально другой образ. Рассчитываю, что зритель в начале спектакля даже не узнает кто перед ним. Это чистое перевоплощение, такого образа у меня в театре не было. Работа над спектаклем проходит интенсивно и интересно, мы все с большим удовольствием подключаемся к этому процессу. Коллектив интересный, с нами работает молодежь, и для них большая честь выйти на сцену с великолепной актрисой Людмилой Духовной, и для нас это, безусловно, большая честь. Думаю, что спектакль будет успешным, зритель его полюбит", - отметила Хаджар Агаева.

Заслуженная артистка Инна Имранова подчеркивает, что "Восемь любящих женщин" – очень увлекательный спектакль.

"У нас прекрасный режиссер Рауля Турккан, в спектаклях, которые она ставила до этого, всегда просматривалась женская тема. Естественно, интересно работать с прекрасной народной артисткой Азербайджана Людмилой Духовной, моими замечательными коллегами - заслуженной артисткой Хаджар Агаевой, Миланой Соколенко, а также с молодыми актрисами театра. На репетициях у нас хорошая энергетика, положительные эмоции. Работа приносит нам большое удовольствие. Понятное дело, что атмосфера на репетициях крайне важна, мы хорошая команда, понимаем друг друга с полуслова.

Что касается моей роли – образа Габи, она мне по душе. Конечно, какое-то внутреннее сопротивление было, а это очень интересно, когда актриса работает на сопротивление. Думаю, зритель получит колоссальное удовольствие от просмотра спектакля", - добавила Инна Имранова.

Как призналась Милана Соколенко, труппа спектакля получилась крайне слаженной.

"На самом деле, это такое счастье, когда работают все женщины. С Раулей Турккан у меня не первая работа – было много постановок, среди них - "Небесная". Рауля Турккан очень чувствует актеров, понимает и любит их, она может правильно подобрать ключ ко всем нам.

Спектакль поставлен по очень известному произведению, постановки по этой пьесе ставились во многих театрах мира, был снят известный фильм. Естественно, я счастлива получить роль в этом спектакле. Мне льстит, что о моей героине Пьеретте говорят "очень красивая женщина", - призналась Милана Соколенко.

Отметим, что экспрессивная пьеса-детектив, представляющая собой сатирическое исследование проблем общения, семьи и конфликта поколений, была написана Робером Тома в 1958 году и впервые поставлена на сцене Театра Эдуарда Vll в Париже в 1961 году.

Спектакль начинается со сцены подготовки к празднику в загородном доме, где восемь женщин собираются отмечать Рождество, но вдруг события приобретают неожиданный поворот - атмосфера омрачена убийством хозяина дома, тело которого обнаруживается в кабинете с ножом в спине.

С вызовом полиции затягивают ввиду разного рода обстоятельств, а также вследствие того, что под подозрением находится каждая из восьми присутствующих.

И вот некогда прекрасные, милые дамы, как это часто бывает в критических ситуациях, готовы "заклевать" друг друга до смерти, разрушая идиллию дружной и благополучной семьи.

Всплывают на поверхность секреты и тайные желания, а копившиеся годами семейные проблемы начинают обсуждаться так рьяно, что труп отходит на второй план. Их взаимные упреки, причудливые отношения друг с другом, недомолвки накаляют обстановку, забавляя и удивляя одновременно. С каждой репликой, с каждым новым нелицеприятным фактом из жизни героинь, детектив перерастает в драму отношений, которая удивит зрителя неожиданным и совершенно непредсказуемым финалом.

Режиссер-постановщик спектакля - Рауля Турккан, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, над музыкальным оформлением работает заслуженный работник культуры Владимир Неверов, над хореографией - заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Рзаева, художник по свету - Керим Аскеров, ассистент режиссера - Юлия Лимарева.

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