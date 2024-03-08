В Баку прошел праздник единства поэзии, музыки и танца, посвященный Международному женскому дню (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню - 8 Марта, сообщает Trend Life.

Гостям был представлен вечер музыкальной поэзии под названием “Для тебя” мастера художественного чтения Хазара Сулейманлы с участием камерного оркестра "Авангард" под руководством дирижера Эллады Мамедовой и возглавляемого руководителем Art-East Media Group Миралескером Аслановым, артистов, танцоров и музыкантов. Среди них были Забита Алиева, Вюсал Гаджиев, Джавидан Фатихи, Чинара Меликзаде, Магсад Азизов.

Замечательный вечер, рожденный единством поэзии, музыки и танца, оставил самые яркие эмоции. На вечере были представлены не только лирические, но и патриотические композиции. Театрализованное представление в формате уникального музыкально-литературно-художественного вечера, режиссером которого является заслуженный артист, актер Государственного театра пантомимы Бахруз Вагифоглу, и по сценарию Пярвиза Сеидли, знаменитые стихи любимых поэтов под классическую музыку и хореографию стали отличным подарком для прекрасных женщин.

Фото - Пярвиз Зейнал.

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