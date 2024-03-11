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В Баку пройдут лекции по мугаму с участием Агиля Меликова

Культура Материалы 11 марта 2024 16:26 (UTC +04:00)
В Баку пройдут лекции по мугаму с участием Агиля Меликова

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в рамках нового проекта "Азербайджанский мугам" 17 марта в 19.00 даст старт презентации вечеров "Лекции по мугаму", которые пройдут под руководством ханенде, заслуженного деятеля искусств Агиля Меликова, сообщает Trend Life.

На литературно-художественном вечере, который пройдет в форме мугамного концерта, состоятся выступления, посвященные художественно-эстетической, лирико-эмоциональной взаимосвязи мугама и газели (классический жанр восточной поэзии), художественному содержанию, образности газелей, их влиянию на музыку мугама. На вечере будет рассказано о значении жанра газели в мугамном исполнительстве, также будут представлены мугамные дестгяхи и теснифы.

Вход свободный.

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