"В наш край приходит весна" – мугам в стенах музея (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Музыка в музее", реализуемого министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем искусств, состоялся очередной концерт, сообщает Trend Life.

Концертная программа под названием "В наш край приходит весна" была представлена в Азербайджанском национальном музеем искусств солистами Международного центра мугама.

Публику своими выступлениями порадовали ханенде Нисбат Садраева, Миралам Мираламов, Алмаханым Ахмедлы, Кёнуль Халилзаде, Ариз Гусейнов. Они выступили в сопровождении музыкантов Рустама Муслимова (тар), Эльнура Салахова (кяманча), Рафаэля Аскерова (балабан), Махта Мухамедализаде (канон) и Сиявуша Керимова (нагара).

Встреченная с особым интересом концертная программа была дополнена тематической экскурсией по выставке "Салам, Новруз!" с демонстрацией произведений, на которых изображены национальные музыкальные инструменты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!