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Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 16 марта 2024 18:46 (UTC +04:00)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В особняке на Rond Point des Champs-Élysées Marcel Dassault в центре Парижа прошел концерт юных азербайджанских талантов, пианистов, лауреатов национальных и международных конкурсов Зюмрюд Ализаде и Джамиля Садизаде, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

Концерт был организован Fondation Sos Talents Michel Sogny в рамках финального вечера проекта-конкурса Benefitconsert. Среди зрителей были представители иностранных посольств во Франции, бизнесмены и представители искусства, парижская элита.

Были исполнены произведения основателя "SOS Talent Foundation", композитора и пианиста Мишеля Сони, а также Адиля Бабирова и Франца Листа. Выступление пианистов было встречено бурными аплодисментами.

Отметим, что Зюмрюд Ализаде – дочь заслуженной артистки Азербайджана, пианистки Наргиз Алиевой, ученица 11-летней музыкальной школы №12 имени Тофига Гулиева (класс Елены Васильевой). Джамиль Садизаде – сын заслуженного артиста Азербайджана, тариста Алиаги Садиева, ученик 11-летней музыкальной школы №15 имени Рауфа Гаджиева (класс заслуженного работника культуры Тамеллы Мамедовой).

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Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)
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