Азербайджанские таланты покоряют парижскую элиту (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В особняке на Rond Point des Champs-Élysées Marcel Dassault в центре Парижа прошел концерт юных азербайджанских талантов, пианистов, лауреатов национальных и международных конкурсов Зюмрюд Ализаде и Джамиля Садизаде, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

Концерт был организован Fondation Sos Talents Michel Sogny в рамках финального вечера проекта-конкурса Benefitconsert. Среди зрителей были представители иностранных посольств во Франции, бизнесмены и представители искусства, парижская элита.

Были исполнены произведения основателя "SOS Talent Foundation", композитора и пианиста Мишеля Сони, а также Адиля Бабирова и Франца Листа. Выступление пианистов было встречено бурными аплодисментами.

Отметим, что Зюмрюд Ализаде – дочь заслуженной артистки Азербайджана, пианистки Наргиз Алиевой, ученица 11-летней музыкальной школы №12 имени Тофига Гулиева (класс Елены Васильевой). Джамиль Садизаде – сын заслуженного артиста Азербайджана, тариста Алиаги Садиева, ученик 11-летней музыкальной школы №15 имени Рауфа Гаджиева (класс заслуженного работника культуры Тамеллы Мамедовой).

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