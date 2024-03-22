Всемирный день фортепиано в Баку отметят музыкой Баха, Шопена и Равеля

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки при Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (Кирхе) 28 марта в 20.00 состоится концерт лауреата международных конкурсов Саиды Тагизаде, посвященный Всемирному дню фортепиано, организованный RED EVENTS & Distribution ltd., сообщает Trend Life.

На вечере прозвучат волшебные мотивы, призывающие красоту и величие музыкального наследия, наполненным очаровательным слиянием великих имен классики — Баха, Шопена, Равеля в исполнении талантливой Саиды Тагизаде, которая выступала на мировых сценах от Карнеги-холла до Филармонии Сеула.

Саида Тагизаде объединит мировые культуры через музыку, демонстрируя непревзойденный талант и глубокое художественное видение, и представит свое трогательное, захватывающее и потрясающее выступление.

В этой программе Саида перенесет слушателей в музыкальное путешествие, начиная с величественной Чаконы Баха в обработке Бузони, через эмоциональные глубины Шопена с его захватывающим "Циклом баллад", к изысканной Сонатине Равеля, которые раскрывают богатство музыкальной традиции. Эта программа не только продемонстрирует техническое мастерство Саиды, но и её способность глубоко передать широкий эмоциональный спектр музыкальных произведений, и создаст незабываемые впечатления. Это первый раз в истории, когда такое событие происходит в Азербайджане, и оно обещает стать незабываемым музыкальным праздником. Великолепная классическая музыка, импровизации, огромный спектр эмоций и чувств будут сопутствовать гостям в этот вечер.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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