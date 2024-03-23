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В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)

Культура Материалы 23 марта 2024 20:49 (UTC +04:00)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялась премьера музыкального спектакля "Новруз", организованного Министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

В музыкальной, поэтической и хореографической форме зрителям был представлен красочный спектакль, в котором главными героями стали легендарный Деде Горгуд, фольклорные персонажи Коса, Кечал и Бахар гызы, сказочные герои и символы Страны огней. Проект направлен на пропаганду древнего праздника Новруз, его многовековых традиций, передачи национально-духовных ценностей будущим поколениям,

Режиссер-постановщик и автор сценария – заслуженный артист Ниджат Казымов, соавтор сценария - секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, композитор постановки - Азер Гаджиаскерли.

Среди гостей были известные деятели культуры и искусства, дети шехидов Карабахской войны, воспитанники интернатов и общеобразовательных школ для детей, оставшихся без попечения родителей и с ограниченными возможностями здоровья.

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В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
В Баку состоялась премьера красочного спектакля "Новруз" (ФОТО)
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