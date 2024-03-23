В Праге прошел музыкально-поэтический вечер "Огни Азербайджана" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Праге прошел музыкально-поэтический вечер "Огни Азербайджана", посвященный празднику Новруз, сообщила Trend Life наша соотечественница из Чехии, член Союза писателей Азербайджана, Британского поэтического общества, Европейского конгресса литераторов и Союза русскоязычных писателей Чехии, основательница общества "Натаван", поэтесса Лейла Бегим.

Пианистка Ламия Ахундова исполнила музыкальные композиции азербайджанских классиков, а поэтесса Лейла Бегим продекламировала свои посвящения.

"Около сотни азербайджанцев, живущих в Праге, местные жители и зарубежные гости собрались вместе на праздничный ужин. Следуя давней традиции разжигания костров на праздник Новруз, мы решили разжечь огни в сердцах наших слушателей", - сказала Лейла Бегим.

Новруз – один из самых древних, любимых и веселых праздников, который вобрал в себя традиционные ценности азербайджанского народа. Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. По древнему солнечному календарю этот день означает начало весны и нового года. Новруз также включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а 21 марта является Международным днем Новруза.

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