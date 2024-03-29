В Азербайджане пройдут Дни культуры Беларуси

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане с первого по четвертое апреля пройдут Дни культуры Беларуси, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

В рамках программы Дней культуры состоится выступление Государственного академического ансамбля танца Беларуси под управлением народного артиста Валентина Дудкевича, заслуженной артистки Беларуси Виктории Алешко, солистов оперы Большого театра Беларуси Дарьи Горожанко и Дениса Янцевича, обладателя первой премии XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" Самира Елчиева, обладательницы медали Франциска Скорины Гюнеш, Белорусского государственного ансамбля "Песняры", цимбалистов.

В программе Дней культуры Беларуси в Азербайджане также запланировано проведение в выставки, кинопоказов.

Наряду с этим Азербайджан и Беларусь планируют заключение меморандумов о сотрудничестве, проведения ряд продуктивных встреч в сфере культуры и искусства.

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