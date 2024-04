Алекпер Аскеров – создатель новых конструкций духовых инструментов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Докторант Азербайджанской национальной консерватории и преподаватель Дилек Сабанджи Государственной консерватории Сельджукского университета города Конья (Турция) Махира Гулиева специально для Trend Life.

Азербайджан имеет древнюю музыкальную культуру, в основу которой вошли национальные мугамы, народные песни, танцевальные мелодии, ашугское творчество. Культурное наследие нашего уникального народа уходит в глубокую древность.

Одним из известных представителей музыкальной культуры страны был виртуозный исполнитель на духовых инструментах, автор танцевальных мелодий, мугамных ренгов и диринги, создатель первого в Азербайджане фольклорно-инструментального ансамбля "Дугях", автор обработок и переложений произведений азербайджанских и европейских композиторов для инструмента балабан Алекпер Аскеров (1933-1995). Мастер проявил свои новшества и реформаторские способности во многих сферах музыкального искусства. Создание новых конструкций духовых инструментов таких, как кларнет, балабан, гошазурна, ней и тутек явились составной частью его реформаторских идей.

Мастер своего дела, знаток азербайджанской и европейской музыки внёс большой вклад в исполнительскую культуру Азербайджана. Его многогранное творчество является наследием нашей страны и хранится в золотом фонде Государственного телевидения и радио. К Алекперу Аскерову приезжали домой музыканты со всего Кавказа, Узбекистана, Казахстана, России и других стран. Исполнительский стиль игры виртуозного музыканта был всегда узнаваем с первых нот и в дальнейшем получило название "Путь Алекпера Аскерова". Современные исполнители на духовых инструментах сегодня изучают этот стиль и манеру игры основываясь на тембр его инструментов и представленные технические возможности. Среди его продолжателей можно отметить имена таких музыкантов, как Вяли Гядимов, Ширзад Фятялиев, Гуламмирзя Мирзяев, Хаким Абдуллаев, Борис Левиев и многие другие.

В одной статье невозможно охватить значимость творчества и новаторства Алекпера Аскерова, который является эталоном высшей исполнительской школы на духовых инструментах. Приведет лишь некоиторые примеры.

Ему принадлежат реформы и создание новых конструкций духовых инструментов - кларнет in As строя, балабан с двумя клапанами (диапазон этого инструмента был увеличен на два звука во второй октаве), гошазурна (создана на основе древнего национального инструмента зурна, даёт возможность извлечению двойных звуков одновременно на одном инструменте).

Мы знаем, что кларнет относится к группе транспонирующих инструментов и имеет несколько разновидностей – in C, in D, in E, in F, in G, in A, in B. На основе европейских инструментов in A и in B, Алекпер Аскеров создал свой инструмент in As, который отличался от других кларнетов по тембру, строю и амплитуде звучания. Исследования показали, что его конструкция также отличается от европейских кларнетов in A и in B по длине корпуса и раструба инструмента. Мы знаем, что любые изменения длины раструба духового инструмента влияют также на характер звучания.

Народные певцы-ханенде, иначе говоря мугаматисты, в большинстве случаев поют все части мугама, которые называются дестгях. В некоторых случаях, когда тон европейских кларнетов не соответствовал голосу мугаматиста, инструменталистам приходилось транспонировать за счёт коррекции бочонка, что представляло для кларнетиста неудобство при исполнении. Алекпер Аскеров был виртуозным исполнителем и для него транспонирование мугамов на кларнете in A не представляло особых усилий, но в некоторых ситуациях бочонок инструмента мог сместиться с установленного места, и при исполнении образовывались детонированные звуки. Алекпер Аскеров, создав свой кларнет in As смог устранить эту проблему.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!