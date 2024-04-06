От слез до смеха, от отчаяния до счастья – прекрасная премьера творческого дуэта Фариды Нестеренко и Лалы Ахундовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Самое печальное, что однажды ты вдруг обнаруживаешь: мир перестает с тобой разговаривать.

На Малой сцене имени Мустафы Марданова Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) в Баку состоялся премьерный показ моноспектакля по пьесе Елены Ерпылевой "Монолог по поводу американского джаза". Режиссер-постановщик спектакля - Фарида Нестеренко, в главной роли - Лала Ахундова.

Уютная квартира, комната с диваном, два кресла, журнальный столик – это обитель главной героини. Женщина успешна в работе, материально обеспечена, но ей чего-то не хватает. Чего? Может любви, заботы, поддержки, близкого человека?

Уже полдень, а ей все не хочется открывать глаза и смотреть на этот мир. Она переворачивается с одного бока на другой, перебирая в памяти последние годы своей жизни. Ни сил, ни эмоций, ни интереса, она предпочитает уткнуться в пустоту.

Есть у нее одна страсть, последняя нить, связывающая с миром – и это ДЖАЗ. В городе как раз должен состояться концерт американского джаза. Героиня вроде и хочет пойти, но и ищет тысячу причин отказаться. Только все ее отговорки не срабатывают - и билеты в кассе есть, и цены недорогие, и пойти можно в любой удобный день. Но она опять на попятную, и бросает телефонную трубку, обрывая разговор с работником концертного зала.

И вот вновь размышления от чего все так паршиво. Когда-то она решила начать совсем другую жизнь, сможет ли изменить что-то сейчас, вырваться из рутины, найти новый путь.

Она вспоминает родных и близких людей в своей жизни – мама, дочь, бывший супруг, подруги, новый мужчина. Вспоминая каждого из них, она погружается в разные ситуации, разбирает их, ищет правильные ответы.

"Монолог по поводу американского джаза" - вызывает то грусть, то смех сквозь слезы, то погружает зрителя в размышления о своей собственной жизни. Ну, а как иначе, у одних из нас мама с гиперопекой, у вторых муж, который в дом приносит три копейки, у третьих дети переходного возраста, а у четвертых друзья, требующие предельной искренности, все как у всех, все как и у героини постановки.

Это история о том, как важно присутствие родных по духу людей, как важны и необходимы любовь, дружба, поддержка.

Спектакль смотрелся на одном дыхании, наблюдать за Лалой Ахундовой на сцене было одно удовольствие – талантливая, яркая, динамичная. Читая свой монолог она говорила одновременно со всеми, и с каждым по-отдельности. Вот она пристально смотрит в глаза зрителю, вот рассказывает о маме, об отце, о дочери, а у публики слезы наворачиваются непроизвольно – грустно, трогательно, обидно. А теперь вспоминает подруг и нового мужчину-буддиста – и этот монолог без улыбки и смеха выслушать невозможно.

Лала Ахундова отлично перевоплощается – то ее героиня мрачная, грустная, пессимистично настроенная, то накрасив губы алой помадой и надев туфли на "шпильке" с упоением, энтузиазмом, эмоционально делает очередной разбор.

"Монолог по поводу американского джаза" похож на психоанализ, тут и диван есть как у любого уважающего себя психотерапевта. Только героиня не прибегает к помощи специалиста, а сама раскапывает глубины своего подсознания.

Лала Ахундова не просто мастерски передала характер своей героини, но сделала ее такой близкой, родной каждому, кто пришел на показ. В моменты отчаяния хочется обнять героиню крепко-крепко, чтобы разделить ее боль, в моменты радости – смеяться и верить, что лучшее только впереди, и конечно, вместе с ней хочется сходить на тот самый концерт американского джаза и послушать эти воодушевляющие и энергичные ритмы.

Прекрасная режиссерская работа Фариды Нестеренко, которая использовала интересные приемы, уделила большое внимание деталям, мастерски визуализировала пьесу, превратив ее в увлекательный моноспектакль.

Исходя из концепции постановки потрясающе была проведена работа по световому оформлению, интересным моментом стал и экран, вначале могло показаться, что это телевизор, являющийся одним из объектов интерьера квартиры героини. Но потом на экран выводились фразы монолога, словно тезисы ее жизни.

Публика приняла спектакль с огромным интересом, наградив режиссера и актрису бурными овациями.

Среди зрителей в этот вечер были именитые актеры, режиссеры, искусствоведы – народные артисты Азербайджана Гаджи Исмаилов, Людмила Духовная, Мабуд Магеррамов, Наталья Шаровская, заслуженный деятель искусств, кинооператор Юрий Варновский, известный кинорежиссер Олег Сафаралиев, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова и многие другие.

После показа каждый из них лично поздравил Фариду Нестеренко и Лалу Ахундову, высказав свой восторг.

В свою очередь Фарида Нестеренко и Лала Ахундова выразили признательность всем за теплые слова, поблагодарили исполняющего обязанности председателя СТДА, народного артиста Гаджи Исмаилова за возможность представить свою работу именно в этих стенах, именно на этой сцене.

Время пролетело незаметно, показ завершился, оставив у публики приятное послевкусие, и все это благодаря прекрасному творческому тандему двух талантливых женщин - Фариды Нестеренко и Лалы Ахундовой.

После показа в беседе с Trend Life Фарида Нестеренко отметила, что моноспектакль стал ее первой самостоятельной работой в качестве режиссера.

"Пьеса выражает проблему сегодняшнего дня. Она о том, что люди в погоне за "красивой" жизнью, которую им подсовывает чья-то невидимая рука, предают не только близких людей, но и самих себя. И необходимо остановится и задуматься о том, что нужна ли вам эта "красивая жизнь". Лала Ахундова - актриса, сыгравшая главную роль в этом спектакле, нашла эту пьесу и предложила мне ее поставить", - подчеркнула Нестеренко.

По словам Лалы Ахундовой, она очень волновалась, но оценка публики после показа ее обрадовала.

"Долго шли к этой премьере - много репетировали, разбирали текст, он непростой, хоть и современный. Но в итоге, наверное, все получилось. Некоторые зрители после показа подошли ко мне, и сказали, что и прослезились, и посмеялись. Для меня это важно. Значит, мы затронули их сердца", - сказала Лала Ахундова.

Отметим, что Фарида Нестеренко родилась в Баку. В 2019 году окончила режиссерский факультет Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (курс народной артистки Джаннет Селимовой). С 2004 года работает в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре в качестве актрисы, окончив театральную студию при театре. Снималась в отечественных фильмах и сериалах. В качестве ассистента режиссера работала над спектаклями "Беня Король и другие", "Вишневый сад". Моноспектакль "Монолог по поводу американского джаза" является ее первой самостоятельной работой в качестве режиссера-постановщика.

Лала Ахундова родилась и выросла в Баку. В 1997 году закончила факультет международных отношений Бакинского государственного университета. В 2000 году - аспирантуру МГИМО, кандидат политических наук. С 2002 по 2004 годы училась в мастерской В.Хотиненко, П.Финна и В.Фенченко на Высших курсах сценаристов и режиссеров (ВКСР) в Москве (Россия), где в 2006 году защитила дипломный игровой фильм "Друг" (фильм призер ряда международных кинофестивалей).

Ахундова - режиссер нескольких игровых и документальных фильмов, лауреат международных кинофестивалей. Как киноактриса дебютировала в игровом телесериале "Истина момента" режиссера, народного артиста Азербайджана Рамиза Фаталиева (Баку, 2002 год). Как театральная актриса впервые появилась в роли графини де Сан-Фон в спектакле А. Дрознина "Маркиз де Сад" (Москва, 2002 год).

Из других значимых актерских работ – роль матери в короткометражном игровом фильме "Семья", получившем приз международного фестиваля фильмов о правах человека "Сталкер" (2003 год). Последняя режиссерская работа - полнометражный документальный фильм "Один день из жизни режиссера" о главном режиссере Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, народном артисте Александре Шаровском (2023 год).

Моноспектакль "Монолог по поводу американского джаза" первая серьезная актерская работа Лалы Ахундовой на театральной сцене спустя долгое время.

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