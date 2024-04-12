Почувствуй себя героем фантастической вселенной - "Властелин колец при свечах" в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 13 апреля в 20:00 состоится концерт Mystery Ensemble под названием "Властелин колец при свечах", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Музыкальный вечер позволит слушателям окунуться в мир величественной музыки культовой кинотрилогии "Властелин колец". Концерт пройдет в зале, украшенном сотнями свечей.

Виртуозная игра музыкантов Mystery Ensemble мгновенно перенесет слушателей в фантастический мир эльфов, хоббитов и гномов. Концерт станет ярким музыкальным путешествием под завораживающие мелодии всемирно известного канадского композитора Говарда Шора, который удостоен премий "Оскар", "Грэмми", "Золотой глобус" за музыку к кинотрилогии.

"В этот вечер слушатели почувствуют себя героями фантастической вселенной британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, в которой живут эльфы, орки, хоббиты и гномы. Представьте, камерный зал, аутентичное звучание мотивов из саундтреков… Сказочно, не правда ли? Приходите и убедитесь, что музыка "Властелина колец" в исполнении Mystery Ensemble такая же захватывающая, как и сам фильм", - отмечено в сообщении организаторов.

Перед началом концерта зрители смогут полюбоваться интерьерами зала при мерцающих свечах, ощутив сказочную атмосферу.

Mystery Ensemble дарит слушателям уникальный опыт мультисенсорного восприятия живой музыки.

Организаторы концерта – RED EVENTS & Distribution ltd.

Mystery Ensemble - коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, а также артистизм и драйв от горящих своим делом профессионалов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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