Ильхам Намиг Камал показал "Американского зятя" - посвящается 90-летию со дня рождения Рамиза Миришли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю 90-летия со дня рождения видного композитора, народного артиста Азербайджана Рамиза Миришли (1934 – 2015) на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра был показан спектакль "Amerikalı kürəkən" (Американский зять), сообщает Trend Life. Автором либретто является писатель-драматург Марат Аквердиев, композитор - Рамиз Миришли.

После показа заслуженный артист Акпер Ализаде рассказал о творческой деятельности видного композитора, его вкладе в азербайджанскую культуру.

Затем народный артист Азербайджана Ильхам Намиг Камал поделился воспоминаниями о Рамизе Миришли, подчеркнув, что наряду с постановкой "Американский зять", он также участвовал в оперетте Рамиза Миришли "Qısqanc ürəklər" (Ревнивые сердца).

Отметим, что спектакль "Американский зять", который с 2010 года идет на сцене театра, занимает особое место в его репертуаре.

Режиссер-постановщик спектакля – народный артист Ильхам Намиг Камал, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, художник-постановщик – заслуженный художник Набат Самедова, балетмейстеры – заслуженные артисты Закир и Лейла Агаевы, автор стихов – народный поэт Фикрет Годжа, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, дирижер – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев.

В спектакле заняты народный артист Ильхам Намиг Камал, заслуженные артисты Играр Саламов, Акпер Ализаде, актеры Расмия Нурмамедова, Гюльчохра Абдуллаева, Самедзаде Хасиев, Алимамед Новрузов, Гюльтадж Алили, Гюльнара Азизова, Руслан Мурсалов, Мехрибан Раджабова, Нигяр Гараева, артисты хора и балета.

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