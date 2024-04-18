Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции

Культура Материалы 18 апреля 2024 17:52 (UTC +04:00)
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Работы юных азербайджанских художников представлены на международной выставке детского рисунка, которая проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (Франция).

Об этом Trend Life сообщила заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, являющаяся руководителем действующей во Франции Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова.

Выставка организована в рамках "Дней китайской каллиграфии и языка". Конкурсные работы для экспозиции выбирали представители делегации Китая при ЮНЕСКО, UNESCO Community Association (Ассоциация сообщества ЮНЕСКО), Центра культурного и художественного обмена Франция-Китай, Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова.

"В число лауреатов конкурса вошли пять юных азербайджанских художников, они являются воспитанниками арт-студии Нармины Велиевой. Многие гости выставки отметили, что работы юных азербайджанских авторов необычные по мышлению и выполнены талантливо. Также был организован мастер-класс по изучению китайской каллиграфии для детей, в котором от Азербайджана принял участие Эндзо Калпалиев", - сказала Асмер Нариманбекова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости