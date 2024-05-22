От Азербайджана Латвии - соткан уникальный Карабахский ковер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация ковра "Дарьянур" Карабахской ковровой группы, воссозданного для Музея Яниса Акуратерса в Латвии, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

На мероприятии выступили директор Азербайджанского национального музея искусств Ширин Меликова, спикер парламента Латвии Дайга Миериня, директор Ассоциации мемориальных музеев Латвии Рита Мейнерте и директор Музея Яниса Акуратерса Майра Валтере.

Было подчеркнуто, что этот совместный проект, реализованный в соответствии с соглашением, подписанным между Азербайджанским национальным музеем ковра и Ассоциацией мемориальных музеев Латвии в 2023 году, является ценным вкладом в развитие культурных отношений между двумя странами.

Также было подчеркнуто, что черно-белая архивная фотография ковра, хранящаяся в Музее Яниса Акуратерса была изучена азербайджанскими и зарубежными экспертами, в результате чего было определено, что это ковер "Дарьянур" Карабахской группы. Также были определены его материал, цвета, и размеры. Этот образец искусства, когда-то хранившийся в доме Яниса Акуратерса, был соткан в Отделе традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра.

Затем, при участии гостей, состоялась традиционная церемония срезания ковра со станка, представлены благодарственные грамоты сотрудникам, участвовавшим в создании ковра.

Руководитель проекта – директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова.

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