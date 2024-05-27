"Портрет женщины в огне" – кино, искусство и бурные обсуждения в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Landmark Hotel в Баку в рамках проекта "АртВерг" состоялись показ и обсуждение фильма "Портрет женщины в огне", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Куратор проекта Ислам Мамедов и модератор Намик Гасанов предоставили подробную информацию о кинокартине, раскрыв интересные фанты и заинтриговав зрителя.

Фильм "Портрет женщины в огне" - французский исторический драматический фильм 2019 года режиссера Селин Сьяммы. Действие картины разворачивается в конце XVIII века на одном из французских островов. Сюжет повествует о молодой художнице Марианне, которая получает заказ на создание портрета Элоизы, невесты из знатного семейства.

После показа фильма участники поделились своими впечатлениями. Мероприятие завершилось динамичными и бурными обсуждениями фильма, позволив всем присутствующим в полной мере погрузиться в анализ искусства кинематографа.

Отметим, что мероприятие было организовано НПО Arts Council Azerbaijan и The Landmark Hotel.

В рамках проекта "АртВерг" проходят показы фильмов, после которых участники мероприятия делятся впечатлениями от просмотра кинокартин, проводят обсуждения, участвуют в дискуссиях. Зачастую мероприятия проекта "АртВерг" сопровождаются лекциями, проводимыми иностранными и местными искусствоведами, кинокритиками и т.д.

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